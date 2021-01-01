كشفت شركة ريلمي الصينية المواصفات والألوان الرسمية لجهاز التابت القادم Realme Pad والمقرر إطلاقه بشكل رسمي في حدث كبير من قبل الشركة يوم 9 سبتمبر، كما نشرت الشركة فيديو للجهاز يمثل إعلانا ترويجيا له.
وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز تابلت Realme Pad سيأتي باللونين الوردي والرمادى مع عدد من المواصفات الرائعة لمنافسة أجهزة تابلت شاومي وسامسونج.
وسيتميز تابلت ريلمي القادم Realme Pad، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 10.4 بوصة، والتى تأتى بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، حيث ستكون أفضل من شاشة تابلت شاومي Mi Pad، التى تأتى من نوع LCD، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.
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التعليقات على ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو
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