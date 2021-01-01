ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو

آخر الأخبارأخبار الجوال والموبايل › ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو

صورة الخبر: ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو
ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو

كشفت شركة ريلمي الصينية المواصفات والألوان الرسمية لجهاز التابت القادم Realme Pad والمقرر إطلاقه بشكل رسمي في حدث كبير من قبل الشركة يوم 9 سبتمبر، كما نشرت الشركة فيديو للجهاز يمثل إعلانا ترويجيا له.

وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز تابلت Realme Pad سيأتي باللونين الوردي والرمادى مع عدد من المواصفات الرائعة لمنافسة أجهزة تابلت شاومي وسامسونج.

وسيتميز تابلت ريلمي القادم Realme Pad، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 10.4 بوصة، والتى تأتى بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، حيث ستكون أفضل من شاشة تابلت شاومي Mi Pad، التى تأتى من نوع LCD، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

وسيحتوي تابلت ريلمي المرتقب Realme Pad على أربع مكبرات صوتية مميزة، مماثله لمكبرات الصوت التى حصل عليها النسخة العادية من تابلت شاومي Mi Pad 5، كما سيحتوى على كاميرا خلفية، وسيأتى بأبعاد 256 ملليمتر "طول" x 156 ملليمتر "عرض" x 6.8 ملليمتر "سمك".

ومن المتوقع أن بعمل تابلت Realme Pad، بمعالج Snapdragon 768G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، كما سيحزم بطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير في الساعة، مع تصميم رائع للجهاز والسعر المنافس، حيث من المتوقع وبالنظر للمواصفات المسربة.

ومن المحتمل أن يبلغ سعر تابلت ريلمي القادم 230 دولار أي ما يعادل 3 آلاف و 300 جنية مصري.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71185

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager