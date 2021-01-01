

ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو ريلمي تكشف مواصفات وألوان تابلت Realme Pad .. فيديو

كشفت شركة ريلمي الصينية المواصفات والألوان الرسمية لجهاز التابت القادم Realme Pad والمقرر إطلاقه بشكل رسمي في حدث كبير من قبل الشركة يوم 9 سبتمبر، كما نشرت الشركة فيديو للجهاز يمثل إعلانا ترويجيا له.



وبحسب موقع GSMArena فإن جهاز تابلت Realme Pad سيأتي باللونين الوردي والرمادى مع عدد من المواصفات الرائعة لمنافسة أجهزة تابلت شاومي وسامسونج.



وسيتميز تابلت ريلمي القادم Realme Pad، بشاشة من نوع AMOLED، قياس 10.4 بوصة، والتى تأتى بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتز في الثانية، حيث ستكون أفضل من شاشة تابلت شاومي Mi Pad، التى تأتى من نوع LCD، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية.

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وسيحتوي تابلت ريلمي المرتقب Realme Pad على أربع مكبرات صوتية مميزة، مماثله لمكبرات الصوت التى حصل عليها النسخة العادية من تابلت شاومي Mi Pad 5، كما سيحتوى على كاميرا خلفية، وسيأتى بأبعاد 256 ملليمتر "طول" x 156 ملليمتر "عرض" x 6.8 ملليمتر "سمك".ومن المتوقع أن بعمل تابلت Realme Pad، بمعالج Snapdragon 768G، من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، كما سيحزم بطارية كبيرة بسعة 7100 مللي أمبير في الساعة، مع تصميم رائع للجهاز والسعر المنافس، حيث من المتوقع وبالنظر للمواصفات المسربة.ومن المحتمل أن يبلغ سعر تابلت ريلمي القادم 230 دولار أي ما يعادل 3 آلاف و 300 جنية مصري.