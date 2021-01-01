

تيك توك يتخطى يوتيوب في متوسط وقت المشاهدة بالولايات المتحدة وبريطانيا تيك توك يتخطى يوتيوب في متوسط وقت المشاهدة بالولايات المتحدة وبريطانيا

كشف تقرير جديد أن تطبيق الفيديوهات القصيرة الصيني تيك توك استطاع أن يتفوق على تطبيق

YouTube يوتيوب في متوسط وقت المشاهدة في الولايات المتحدة وبريطانيا ما يشير إلى قضاء المستخدمين لوقت أطول كثيرا على TikTok تيك توك.



وبحسب شبكة BBC البريطانية فإن مستخدمي التطبيقات في الولايات المتحدة وبريطانيا يشاهدون الفيديوهات على تيك توك بشكل أكثر ويقضون وقتا أطول على تيك توك.



وفقا لشركة تحليل البيانات App Annie فإن هناك مستويات عالية من المشاركة على تيك توك في من قبل المستخدمين في الولايات المتحدة وبريطانيا.

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ووصفت الشركة تيك توك بأنه قد قلب عالم البث المباشر والمشهد الاجتماعي، رغم أن يوتيوب لا يزال بالمرتبة الأولى بالنسبة للوقت الإجمالي حيث يضم عددًا أكبر من المستخدمين بشكل عام.ويبلغ عدد مستخدمي موقع يوتيوب المملوك لشركة جوجل ملياري مستخدم شهريًا ، بينما أشارت أحدث الأرقام العامة لتيك توك إلى أن لديه حوالي 700 مليون في منتصف العام الماضي 2020.ومؤخرا، تجاوز تطبيق تيك توك ، تطبيق فيسبوك ليصبح التطبيق الأكثر تحميلا في العالم، حيث استطاع تيك توك بذلك كسر هيمنة فيسبوك على عمليات تحميل التطبيقات منذ عام 2018 .ويعتبر تطبيق تيك توك هو التطبيق الوحيد غير المملوك لشركة فيسبوك الذي استطاع أن يكون على رأس أفضل 5 تطبيقات في العالم الأكثر تحميلا بلا منازع.