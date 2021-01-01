ريدمي تطلق هاتف خارق بشاشة OLED معدل 120 هرتز

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صورة الخبر: ريدمي تطلق هاتف خارق بشاشة OLED معدل 120 هرتز
ريدمي تطلق هاتف خارق بشاشة OLED معدل 120 هرتز

تعتزم شركة شاومي الصينية، إطلاق هاتف من الفئة المتوسطة، تحت علامتها الفرعية، ريدمي Redmi ، بمواصفات مميزة للغاية، ترقى إلى مواصفات الهواتف من الفئة الرائدة، حيث سيأتي الهاتف بشاشة كبيرة من نوع OLED وبجودة عرض 2K، مع تقنية E5 للإضاءة من سامسونج.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف ريدمي القادم، ستأتي شاشته البالغة 6.7 بوصة مع معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع دقة تبلغ 1080 x 2400 ، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

كما سيقدم هاتف ريدمي القادم، والمرجح أن يكون Redmi K50 حيث قد تم رصده بكود يحمل الرمز SM8250 ، كاميرا ثلاثية الرئيسية ستكون بدقة 50 ميجابيكسل، مع نتوء على شكل بيضاوي، وثقب فى منتصف الشاشة للكاميرا السيلفى.

وسيحتوى هاتف ريدمي القادم على بطارية سعة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، كما يتم شحن البطارية فى حوالى 40 دقيقة.

وسيعمل هاتف ريدمي القادم على معالج قوى من شركة كوالكوم الامريكية من نوع Snapdragon 870 ، مع ذاكرة تخزين عشوائي 4 و 6 جيجا بايت رام، مع ذاكرة داخلية تبدأ من سعة 128 جيجا بايت مع نظام التشغيل أندرويد 11.

المصدر: صدى البلد

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