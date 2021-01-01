اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق Google stock Clock المملوك لشركة جوجل، من أنهم وجدوا مشكلة مع التطبيق أدت لعدم استقبالهم لأى إشعار منه مما جعلهم يقومون بحملة على متجر التطبيقات لتخفيض التطبيق لنجمة واحدة.
وبحسب موقع Android Central فإن آلاف المستخدمين قاموا بحملة ضد تطبيق Google stock Clock الذى يعمل كمنبه وساعة على هواتف أندرويد، حيث لم يتلق المستخدمون أي تنبيهات أو إشعارات منه الامر لذي سبب لهم عدد كبير من المشكلات.
وعبر المستخدمون عن غضبهم لأن التطبيق كان سببا في تأخرهم عن العمل أو عن الاستيقاظ في الأوقات المحددة، مما جعلهم يقررون الانتقام وإسقاط التقييم إلى نجمة واحدة على متجر تطبيقات جوجل.
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التعليقات على مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة
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