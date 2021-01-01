مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة

آخر الأخبارأخبار الكمبيوتر والإنترنت › مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة

صورة الخبر: مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة
مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق Google stock Clock المملوك لشركة جوجل، من أنهم وجدوا مشكلة مع التطبيق أدت لعدم استقبالهم لأى إشعار منه مما جعلهم يقومون بحملة على متجر التطبيقات لتخفيض التطبيق لنجمة واحدة.

وبحسب موقع Android Central فإن آلاف المستخدمين قاموا بحملة ضد تطبيق Google stock Clock الذى يعمل كمنبه وساعة على هواتف أندرويد، حيث لم يتلق المستخدمون أي تنبيهات أو إشعارات منه الامر لذي سبب لهم عدد كبير من المشكلات.

وعبر المستخدمون عن غضبهم لأن التطبيق كان سببا في تأخرهم عن العمل أو عن الاستيقاظ في الأوقات المحددة، مما جعلهم يقررون الانتقام وإسقاط التقييم إلى نجمة واحدة على متجر تطبيقات جوجل.

وقال مستخدمو التطبيق الغاضبون من أن إنذاراتهم في تطبيق Google stock Clock لا تنطلق كما هو متوقع وأنهم لا يتلقون إشعارات التنبيه ، كما كانت هناك أيضًا شكاوى من أن الإنذارات لم تعد تعمل مع قوائم تشغيل تطبيق Spotify .

ولم تعلق شركة جوجل حتى الآن على المشكلة التي حدثت للمستخدمين من خلال التطبيق، وعدم تلقيهم الإشعارات ولكن رحج عدد من المتخصصين أن يكون هذا الأمر ثغرة في التطبيق أدت إلى هذه المشكلة.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
7742

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager