

مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة مشكلة بتطبيق stock Clock من جوجل جعلت المستخدمين ينتقمون بإسقاطه لنجمة واحدة

اشتكى عدد كبير من مستخدمي تطبيق Google stock Clock المملوك لشركة جوجل، من أنهم وجدوا مشكلة مع التطبيق أدت لعدم استقبالهم لأى إشعار منه مما جعلهم يقومون بحملة على متجر التطبيقات لتخفيض التطبيق لنجمة واحدة.



وبحسب موقع Android Central فإن آلاف المستخدمين قاموا بحملة ضد تطبيق Google stock Clock الذى يعمل كمنبه وساعة على هواتف أندرويد، حيث لم يتلق المستخدمون أي تنبيهات أو إشعارات منه الامر لذي سبب لهم عدد كبير من المشكلات.



وعبر المستخدمون عن غضبهم لأن التطبيق كان سببا في تأخرهم عن العمل أو عن الاستيقاظ في الأوقات المحددة، مما جعلهم يقررون الانتقام وإسقاط التقييم إلى نجمة واحدة على متجر تطبيقات جوجل.

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وقال مستخدمو التطبيق الغاضبون من أن إنذاراتهم في تطبيق Google stock Clock لا تنطلق كما هو متوقع وأنهم لا يتلقون إشعارات التنبيه ، كما كانت هناك أيضًا شكاوى من أن الإنذارات لم تعد تعمل مع قوائم تشغيل تطبيق Spotify .ولم تعلق شركة جوجل حتى الآن على المشكلة التي حدثت للمستخدمين من خلال التطبيق، وعدم تلقيهم الإشعارات ولكن رحج عدد من المتخصصين أن يكون هذا الأمر ثغرة في التطبيق أدت إلى هذه المشكلة.