تقترب شركة مايكروسوفت الأمريكية من إطلاق نظام تشغيلها الأحدث Windows 11 ويندوز 11 حيث سيتم إطلاقه بشكل بشكل رسمي يوم 5 أكتوبر القادم، ومع انتظار المستخدمين وتجربتهم للنسخ التجريبية الخاصة بالويندوز والتي قد تطلقها الشركة في بعض الأحيان إلا أنه قد يكون ما يقومون بتجربته هو فخ لاختراقهم والاحتيال على بياناتهم.
وبحسب موقع Tech Radar فإن عدد من الباحثين في مجال الأمن السيبراني قد كشف أن هناك عملية اختراق واحتيال واسعة تستهدف المستخدمين من خلال تحميل النسخ الخاصة والتجريبية لويندوز 11 .
ونظر المحللون في شركة Anomali للأمن السيبراني في ستة مستندات Microsoft Word الخاصة بويندوز 11 والتي خدعت جميع المستخدمين لتنزيل باب خلفي لجافا سكريبت يمكن استخدامه بعد ذلك من قبل الهاكرز لتسليم أي حمولة ضارة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على خبراء: احذر تحميل ويندوز 11 الآن لهذه الأسباب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق