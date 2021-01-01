

آبل تواجه مشكلات في إنتاج ساعتها الذكية Apple Watch 7 آبل تواجه مشكلات في إنتاج ساعتها الذكية Apple Watch 7

كشفت تقارير جديدة أن شركة آبل الأمريكية قد تؤخر إطلاق ساعتها الذكية القادمة Apple Watch 7 بسبب معاناة الشركة مع عدد من المشكلات في الإنتاج والتي ستضطرها إلى التأخير لعدة أشهر.



وبحسب موقع GSMArena فإنه كان من المتوقع أن تطلق شركة آبل ساعتها الذكية Apple Watch 7 في نفس حدث إطلاق هواتف iPhone 13 الصادرة خلال أيام في مؤتمر هو الأكبر لآبل هذا العام.



وفقا للموقع فإن سبب تأخير إطلاق الساعة الذكية Apple Watch 7 هو الشاشة الجديدة الأكبر حجمًا، حيث أنه عند ظهور مشكلات في الإنتاج ، هناك نتيجتان محتملتان يتم تأخير إعلان المنتج أو تأجيل تاريخ الإطلاق أو إتاحته بكميات محدودة.

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ومن المتوقع بشكل كبير أن تحصل ساعة آبل الذكية Apple Watch 7 الجديدة على نصيبها العادل من الأضواء خلال إعلان iPhone 13 ، لكن الوحدات الأولى منها لن يتم إطلاقها إلا في وقت متأخر فسي شهر أكتوبر القادم.وستأتي ساعة Apple Watch الجيل السابع بحجم أكبرعن ساعات آبل الذكية السابقة، حيث ستأتي بخيارات جديدة بحجم 41 مم و 45 مم ، بزيادة من 40 و 44 مم .وستتميز الشاشة الأكبر حجمًا مقاس 45 ملم لساعة Apple Watch الجيل السابع بإطارات أرق وتقنية تصفح جديدة تجعل الشاشة أقرب إلى الغطاء الأمامي ، مع تقنية شاشة محدثة.وستكون ساعة آبل الذكية القادمة بحجم جسم يبلغ 1.9 بوصة قطريًا ، وارتفاع 1.78 بوصة ، وستكون بدقة 396 × 484 ، وهو ما يعادل زيادة البيكسل بنسبة 16 % ، كما سيكون للغلاف تصميم ذو حواف مسطحة مشابه لهواتف iPhone 12 أو أجهزة آيباد iPad Pro .