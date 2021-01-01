تعرف على قدرات أغلى سيارة في الكويت موديل 2021 .. صور

تعتبر النسخة لامبورجيني سيان موديل 2021 واحدة من اقوى الإصدارات داخل السوق العالمي و العربي، حيث تتمتع بالعديد من القدرات الفنية القوية، و خاصة من ناحية التسارع و الانطلاق، نسبة إلى استخدام الصانع الإيطالي تجهيزات فنية عالية الأداء، إلى جانب المواصفات الأخرى والتي تتعلق بأنظمة الحماية و التحكم، بالإضافة إلى تصميمها الرياضي الانيق والذي يحمل العديد من المفاهيم القوية.
ومع كافة هذه السمات الفريدة للنسخة لامبورجيني سيان موديل 2021 فمن المؤكد انها سوف تنضم إلى قائمة الاغلى سعرًا، و لذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري مواصفات القدرات الفنية للسيارة و سعرها داخل السوق الكويتي.
المواصفات الفنية للسيارة لامبورجيني سيان موديل 2021
تتمتع السيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمحرك من 12 اسطوانة، وبسعة 6500 سي سي، قادر على انتاج قوة 819 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 2.8 ثانية فقط.
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