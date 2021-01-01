

تعرف على قدرات أغلى سيارة في الكويت موديل 2021 .. صور تعرف على قدرات أغلى سيارة في الكويت موديل 2021 .. صور

تعتبر النسخة لامبورجيني سيان موديل 2021 واحدة من اقوى الإصدارات داخل السوق العالمي و العربي، حيث تتمتع بالعديد من القدرات الفنية القوية، و خاصة من ناحية التسارع و الانطلاق، نسبة إلى استخدام الصانع الإيطالي تجهيزات فنية عالية الأداء، إلى جانب المواصفات الأخرى والتي تتعلق بأنظمة الحماية و التحكم، بالإضافة إلى تصميمها الرياضي الانيق والذي يحمل العديد من المفاهيم القوية.



ومع كافة هذه السمات الفريدة للنسخة لامبورجيني سيان موديل 2021 فمن المؤكد انها سوف تنضم إلى قائمة الاغلى سعرًا، و لذلك يقدم موقع صدى البلد الاخباري مواصفات القدرات الفنية للسيارة و سعرها داخل السوق الكويتي.



المواصفات الفنية للسيارة لامبورجيني سيان موديل 2021



تتمتع السيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمحرك من 12 اسطوانة، وبسعة 6500 سي سي، قادر على انتاج قوة 819 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 758 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مع سرعة قصوى تصل إلى 350 كيلومتر في الساعة، و من خلال تلك القدرات الفنية تنطلق السيارة من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في غضون 2.8 ثانية فقط.

التصميم الداخلي للسيارة لامبورجيني سيان موديل 2021و تتميز السيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بمقصورة داخلية انيقة تعتمد على مقاعد رياضية من جلد النكتارا الفاخر، ومقود حركة كهربائي مغلف بالجلد، وشاشة لعرض أنظمة الملاحة تتوسط قمر القيادة، و لوحة عدادات ديجتال، مع عدة لمسات فنية وزخارف تزين المقصورة الداخلية.تجهيزات الحماية و الأمان للسيارة لامبورجيني سيان موديل 2021وزودت السيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 بالعديد من التجهيزات الخاصة بوسائل الحماية و الامان مثل، خاصية متابعة النقاط العمياء، و مساعد الانعطافات، و مستشعرات أمامية وخلفية، و خاصية تدعم الفرامل BA، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، و برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، و انذار و قفل مركزي، و كاميرا خلفية، بالاضافة إلى كاميرا محيطة.سعر السيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 في الكويتوتقدم السيارة لامبورجيني سيان موديل 2021 داخل السوق الكويتي عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 1.131.750 دينار.







