

المواصفات الكاملة للسيارة "رينو فلوانس" واسعارها | صور المواصفات الكاملة للسيارة "رينو فلوانس" واسعارها | صور

انطلقت السيارة رينو فلوانس داخل السوق المصري خلال العام 2011 إلى عام 2017، وتعد واحدة من اشهر السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان والتي تحمل العلامة التجارية للصانع الفرنسي الشهير، حيث تميزت السيارة بتصميم طويل نسبيًا، مع مساحة داخلية تتسم بالرحابة، إلى جانب التجهيزات المقدمة عبر كل فئة.



وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات السيارة رينو فلوانس ومتوسط سعرها داخل السوق المستعمل.



المواصفات الفنية للسيارة رينو فلوانس



زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سليندر 16 صباب، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة تتراوح بين 110 إلى 115 حصانا، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، و اصدار اخر يعتمد على علبة تروس أوتوماتيكي الاداء طراز CVT.

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بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، ومع القدرات الفنية المطروحة تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر خلال مدة زمنية قدرها 11.9 ثانية، بالإضافة إلى معدل استهلاك للوقود يأتي بمتوسط 6.4 لتر وذلك عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.تتوافر السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4.618 متر للطول، مع عرض يقدر بـ 2.037 متر، و 1.479 متر للارتفاع، مع قاعدة عجلات بطول 2.702 متر، بالإضافة إلى صندوق تخزين خلفي يتسع إلى 530 لتر، مع مصابيح أمامية وخلفية انسيابية، ومصابيح ضباب دائرية الشكل، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية، كما ترتكز على عجلات يبلغ قياسها 16 بوصة مدعومة بجنوط معدنية.ودعمت السيارة رينو فلوانس بالعديد من وسائل الحماية مع اختلاف الفئات المقدمة وتشمل، عدد 2 من الوسائد الهوائية تزيد إلى 4 للفئة عالية التجهيزات، و فرامل ABS، و برنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للمكابح، و نظام ايموبيليزر للحماية من السرقة، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، و زجاج امامي و خلفي كهربائي، وحساسات للمطر مع تشغيل تلقائي للمساحات، نظام تشغيل المحرك بدون مفتاح كارت رينو الذكي للفئات عالية التجهيز.أسعار السيارة رينو فلوانس داخل السوق المصري للسيارات المستعملة :ويتراوح سعر السيارة رينو فلوانس بين 138 الف جنيه وحتى 210 الف جنيه، وذلك بحسب الحالة العامة للسيارة وتاريخ الإصدار وتجهيزات الفئة المقدمة.