

"ثلاجة البطيخ" المتنقلة تثير سخرية متابعى مواقع التواصل "ثلاجة البطيخ" المتنقلة تثير سخرية متابعى مواقع التواصل

أثار إعلان أحد مواقع التسويق عن ثلاجة متنقلة تحافظ على درجة حرارة البطيخ في كل مكان تذهب إليه، سخرية متابعي مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال الموقع الذي يرفع شعار «الحلول الذكية للبيوت العصرية»: « مش بس هتاكل البطيخة ساقعة لا كمان هتاخدها معاك وتفضل ساقعة طول الطريق، ثلاجة البطيخ المتنقلة، معاك في كل مكان».



وكان من بين ردود أفعال الناس عن هذه السلعة التي لم يعلن عن سعرها حتى الآن، قول لولو: «افتكرتها مكنسة كهرباء»، وأضافت أسماء: «الحمد لله يارب أهم مشكلة فى حياتنا اتحلت فعلا كانت ناقصة تلاجة البطيخ دى».

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وتابعت شيماء ضاحكةً: «مايهداليش بال غير لما اخد البطيخه معايا في أي حته»، فيما أشار أحمد: «يارب ارحمنا برحمتك، مره شنطه للبطيخ، ومره ثلاجه للبطيخ، مفيش دادة تهشكه كمان، هى الشركة زعلانه مع البطيخ وبتحاول تصالحه».حقيبة البطيخة المتنقلةوكانت حقيبة البطيخ أو كما يقول عنها مصمموها: « شنطة البطيخة» واحدة من التقاليع التي تركت صدى على السوشيال ميديا من باب السخرية على شكلها وسعرها الخيالى.وانتشر إعلان عن منتج جديد على إحدى صفحات فيسبوك، عبارة عن حقيبة مصممة خصيصًا لحمل البطيخ بطريقة "شيك" ومريحة.وكان مضمون الإعلان المتداول : «شيل البطيخ معدش مشكلة خلاص، مع شنطة البطيخة الجلد الطبيعي الفاخرة صناعة يدوية عالية الجودة».وأضاف الإعلان أن مصممى الحقيبة أدركوا في تصميمهم أن الحقيبة تتحمل أي حجم من البطيخ سواء كان كبيرا أو صغيرا لانها مصممة لتناسب حجم أي بطيخة من خلال التمدد الذاتي لقطاعات الجلد مع الخياطة اليدوية".وبالنسبة للسعر فكان هو الصدمة الكبرى، حيث أشار الإعلان إلى سعر الحقيبة فى عرض خاص لفترة محدودة هو 3000 جنيه ومعها قطاعة مكعبات البطيخ هدية.