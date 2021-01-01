

لم تنجح المحاولات في إنقاذه..وفاة شاب بعد هجوم سمكة قرش على الشاطئ لم تنجح المحاولات في إنقاذه..وفاة شاب بعد هجوم سمكة قرش على الشاطئ

لقي شاب عشريني مصرعه إثر هجوم من سمكة قرش عند شاطئ في شرق أستراليا، رغم محاولات «شجاعة للغاية» من راكبي الأمواج والرواد في المكان لإنقاذه، بحسب السلطات المحلية.



وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، حصل الهجوم قرابة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في إمرالد بيتش على بعد نحو 500 كيلومتر شمال سيدني.



وجدت عناصر الإغاثة لدى وصولها إلى المكان عدداً من رواد الشاطئ وراكبي الأمواج يحاولون إنقاذ الضحية، وهي محاولة «شجاعة للغاية في وضع شديد الخطورة»، وفق المسؤول عن فرق الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز كريس ويلسون.

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وأوضح ويلسون: «الجميع على الشاطئ كانوا في حالة من الصدمة صباح اليوم»، مضيفاً: «الشاب تعرض لإصابة بالغة في الكتف، لكنّ المحاولات الفضلى من المارة والمسعفين وباقي خدمات الطوارئ لم تنجح في إبقائه على قيد الحياة».ومنعت السلطات ارتياد الشاطئ والمياه المحيطة به بعد الحادثة.وهذا ثاني هجوم من سمكة قرش يودي بضحايا في المياه الأسترالية هذا العام، وفق هيئة «تارونغا كونسرفيشن سوسايتي» الحكومية لحماية الحيوانات البرية. وفي 2020 شهدت البلاد 26 هجوماً من أسماك قرش، اثنان منها أديا إلى سقوط ضحايا.