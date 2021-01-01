لقي شاب عشريني مصرعه إثر هجوم من سمكة قرش عند شاطئ في شرق أستراليا، رغم محاولات «شجاعة للغاية» من راكبي الأمواج والرواد في المكان لإنقاذه، بحسب السلطات المحلية.
وبحسب ما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية، حصل الهجوم قرابة الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في إمرالد بيتش على بعد نحو 500 كيلومتر شمال سيدني.
وجدت عناصر الإغاثة لدى وصولها إلى المكان عدداً من رواد الشاطئ وراكبي الأمواج يحاولون إنقاذ الضحية، وهي محاولة «شجاعة للغاية في وضع شديد الخطورة»، وفق المسؤول عن فرق الإسعاف في ولاية نيو ساوث ويلز كريس ويلسون.
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التعليقات على لم تنجح المحاولات في إنقاذه..وفاة شاب بعد هجوم سمكة قرش على الشاطئ
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