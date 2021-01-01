كشف مقطع فيديو مذهل ثعبانًا يتقيأ بطانية ابتلعها بالكامل بعد أن ظن أنها جراوي صغيرة في منزل إحدى العائلات.
ويبن فيديو نشر عبر تطبيق تيك توك، تم استدعاء خبراء الأفاعي في بريسبان، أستراليا، للتعامل مع الأفعى المنكوبة التي كانت تتلوى في سرير للجراوي وتكافح من أجل إخراج البطانية من فمها بعد ابتلعتها على أساس أنها كلاب صغيرة.
قال صاحب الفيديو أن الثعبان من فصيلة ثعابين السجادة البرية وحين دخول منزل العائلة أصبح مرتبكًا برائحة كلبهم.
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التعليقات على ثعبان ضخم يبتلع بطانية بالخطأ.. فيديو
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