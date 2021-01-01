

ثعبان ضخم يبتلع بطانية بالخطأ.. فيديو ثعبان ضخم يبتلع بطانية بالخطأ.. فيديو

كشف مقطع فيديو مذهل ثعبانًا يتقيأ بطانية ابتلعها بالكامل بعد أن ظن أنها جراوي صغيرة في منزل إحدى العائلات.



ويبن فيديو نشر عبر تطبيق تيك توك، تم استدعاء خبراء الأفاعي في بريسبان، أستراليا، للتعامل مع الأفعى المنكوبة التي كانت تتلوى في سرير للجراوي وتكافح من أجل إخراج البطانية من فمها بعد ابتلعتها على أساس أنها كلاب صغيرة.



قال صاحب الفيديو أن الثعبان من فصيلة ثعابين السجادة البرية وحين دخول منزل العائلة أصبح مرتبكًا برائحة كلبهم.

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ويوضح صاحب الفيديو أن الأفعى أمسكت بالبطانية وضغطتها ثم حاولت ابتلاعها بالكامل.ونشر صاحب الفيديو لقطة مقرّبة للثعبان وهو يسحب البطانية مرة أخرى من خلال فمه، مما يجعله يلهث عندما يسحب فكيه المنثنيتين مفتوحتين بالكامل.وأشارات الصحيفة "ديلي ستار"، إلى أنه تمت مشاهدة الفيديو أكثر من 3 ملايين مرة منذ أن تم تحميله في 10 أغسطس، وحصل على أكثر من 200000 إعجاب.