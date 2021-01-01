

نصف مليون دولار.. السعودية تُحقق رقمًا قياسيًا في بيع أغلى صقر في العالم نصف مليون دولار.. السعودية تُحقق رقمًا قياسيًا في بيع أغلى صقر في العالم

بعد منافسة شرسة استمرت على مدار شهر كامل، استطاعت السعودية أن تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في بيع أغلى صقر في العالمن بمقابل رقم خيالي. فقد شهدت الليلة الأخيرة، للمزاد الدولي، لمزارع إنتاج الصقور، في السعودية، بيع أغلى صقر في العالم، يدعى “جير”، مقابل 1,750,000 ريال سعودي، أي فيما يعادل 466،667 دولار أمريكي، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية “واس”.



وكان الصقر “جير”، يعد الأغلى في العالم. وهو من نوع قرموشة جير “ألترا وايت”، من مزرعة “باسيفيك نورث ويست” الأمريكية. ويتميز بصفات عدة، من بينها أن طوله يساوي عرضه. ويبلغ 16 إنشا ونصف إنش. ووزنه 980 غراما. فيما شهد المزاد، تنافسا استمر لوقت طويل، بسبب نوعية الصقر، الذي يعرض للمرة الأولى في العالم بمزاد.و كان الصقر معروضاً لأول مرة في المزاد، وكانت المنافسة عليه مثيرة للغاية، وسط تفاعل، وحماس كبير من قبل جميع الحضور.



وفي الليلة الختامية، من المزاد، تم بيع 3 صقور، بمبلغ مليون وتسعمائة وتسعين ألف ريال، نحو 534 ألف دولار. إذ كان المزاد، قد انطلق في الخامس من أغسطس الماضي. وشهد صفقات بيع قياسية.