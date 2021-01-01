موجود في كل بيت.. كابل شاحن يسرق بيانات هاتفك ويرسلها لاسلكيًا للمحتالين

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صورة الخبر: موجود في كل بيت.. كابل شاحن يسرق بيانات هاتفك ويرسلها لاسلكيًا للمحتالين
موجود في كل بيت.. كابل شاحن يسرق بيانات هاتفك ويرسلها لاسلكيًا للمحتالين

ويعتمد العديد من الأشخاص حول العالم على كابلات الشحن غير الموثوقة بسبب إغرائهم بالعديد من المميزات التي تتيحها عن نظيراتها الأصلية المتوافرة في مراكز الإكسسوارات المعتمدة كرخص سعرها، أو طولها الغير اعتيادي.

أحد هذه الكابلات هو كابل USB-C الذي يتم استخدامه لتوصيل لوحة مفاتيح Apple Magic بجهاز Mac أو كمبيوتر آخر، إذ تتيح بعض أنواع هذا الكابل للقراصنة رؤية أي شيء تكتبه على جهازك خلال فترة توصيله

ما سبق، اثبته باحث أمني، طور كابل، يمكنه سرقة الهواتف والحواسيب الذي يتصل بها، من خلال الاتصال بأجهزة الواي فاي القريبة، وإرسال البيانات الذي يحصل عليها للقراصنة.

وترجع فكرة تطوير هذا النوع من كابلات الشاحن، لرغبة مطوره في تفنيد إدعاءات «آبل»، بأن صغر حجم كابلها يجعله أكثر أمنًا.

وتمكن الكابل الذي طوره الباحث الأمني، من سرقة كافة بيانات الجهاز المتصل به وارسل هذه البيانات لاسلكيًا لمختبريه، وكذلك حدد الموقع الجغرافي لمكان تواجد الجهاز

وعليه، يحذر الباحث الأمني، في حوار مع Motherboard من استخدام الكابلات مجهولة المصدر، والتي من شأنها الاستيلاء على كافة بيانات الأجهزة التي تتصل بها، مضبفًا أن الأمر لا يقتصر فقط على أجهزة «آبل»، إذ تعمل هذه الكابلات أيضًا مع بعض الهواتف الذكية الأخرى.

المصدر: المصرى لايت

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