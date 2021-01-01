ويعتمد العديد من الأشخاص حول العالم على كابلات الشحن غير الموثوقة بسبب إغرائهم بالعديد من المميزات التي تتيحها عن نظيراتها الأصلية المتوافرة في مراكز الإكسسوارات المعتمدة كرخص سعرها، أو طولها الغير اعتيادي.
أحد هذه الكابلات هو كابل USB-C الذي يتم استخدامه لتوصيل لوحة مفاتيح Apple Magic بجهاز Mac أو كمبيوتر آخر، إذ تتيح بعض أنواع هذا الكابل للقراصنة رؤية أي شيء تكتبه على جهازك خلال فترة توصيله
ما سبق، اثبته باحث أمني، طور كابل، يمكنه سرقة الهواتف والحواسيب الذي يتصل بها، من خلال الاتصال بأجهزة الواي فاي القريبة، وإرسال البيانات الذي يحصل عليها للقراصنة.
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التعليقات على موجود في كل بيت.. كابل شاحن يسرق بيانات هاتفك ويرسلها لاسلكيًا للمحتالين
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