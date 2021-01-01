طفل بريطانى يجمع 300 ألف دولار من بيع لوحات فنية رقمية للحيتان عبر الإنترنت



طفل بريطانى يجمع 300 ألف دولار طفل بريطانى يجمع 300 ألف دولار

تمكن طفل بريطاني يدعي بنيامين أحمد البالغ من العمر 12 عاما، من جمع مبلغ 300 ألف دولار من بيع أعمال فنية رقمية مرتبطة بالحيتان عبر الإنترنت، وأطلق عليها اسم "Weird Whales" كسلسلة رموز غير قابلة للاستبدال(NFTs) ، وذلك خلال عطلته المدرسية.



ومن المتوقع أن يصبح بنيامين أحمد من شمال لندن، أصغر شخص يربح مليون دولار أمريكي من العملة المشفرة إيثريوم، وباستخدام NFTs ، يمكن تحويل العمل الفني إلى "رمز مميز" لإنشاء شهادة ملكية رقمية يمكن شراؤها وبيعها، وهي لا تمنويحتفظ بنيامين بأرباحه في محفظته الرقمية من العملة المشفرة التي تم بيعها بها، حيث لم يكن لديه حساب مصرفي تقليدي، وفقا لشبكة bbc.



وأكد بنيامين أن زملائه في الدراسة ليسوا على دراية بعد بثروته المشفرة الجديدة ، على الرغم من أنه صنع مقاطع فيديو على YouTube حول هوايته ، التي يستمتع بها إلى جانب السباحة وكرة الريشة والتايكوندو.

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ح المشتري بشكل عام الوقال بنيامين :"نصيحتي للأطفال الآخرين الذين ربما يرغبون في الدخول إلى هذا المجال هي ألا تجبر نفسك على البرمجة ، ربما لأنك تتعرض لضغوط من أقرانك - تمامًا كما لو كنت تحب الطبخ أو الرقص ، فقط افعلها بأفضل ما في وسعك ".وحرص عمران أحمد والد بنيامين علي تشجيعه لبدء البرمجة في سن الخامسة والسادسة ، وهو يعمل مطور برمجيات يعمل في التمويل التقليدي.عمل الفني الفعلي أو حقوق النشر الخاصة به.