طريقة عمل برام الأرز المعمر بالطريقة الفلاحي في خطوات سهلة

برام الأرز المعمر
يعتبر برام الأرز المعمر من الأكلات الفلاحي التي يشتهر بها قرى ونجوع مصر، وتمتاز بأنها وجبة غنية ودسمة وممتعة في تناولها، وقد تحضر في العزومات والولائم والأفراح، ويستعرض " اليوم السابع" مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل برام الأرز المعمر الفلاحي الغني واللذيذ.
طريقة عمل برام الأرز المعمر
المقادير
يتم معايرة الأرز بنصف كمية البرام
لتر حلب
كريمة لباني
زبدة
قشطة
ملح
طريقة عمل برام الأرز المعمر
طريقة التحضير
يتم غسل الأرز جيداً قبل أن يصفى
قومي بوضع كمية الأرز والتي تكون نصف حجم البرام في الطاجن
يوضع عليه معلقة كبيرة من الزبدة البقري أو الفلاحي
علبة كريمة لباني صغيرة للطبخ قومي بوضعها على الأرز
يغطى تماماً بالحليب المغلي على أن يغمر الأرز به
ثم يوضع عليه الملح فقط حسب الرغبة
ملحوظة: "لا يوضع عليه توابل لكي يظهر به طعم القشطة والزبدة في الطاجن فلا يتم وضع أي توابل غير الملح"
ثم توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة حتى يصل الأرز بأن يتشرب من الحليب تماماً
توضع القشطة على وجه الطاجن
يترك في الفرن حتى يحمر وجه برام الأرز المعمر ويكتمل نضوجه
يمكن وضع قطع من الحمام مسلوق أو قطع من اللحم البتلو المسلوق أو كبد الدجاج مسلوقة أو صدور فراخ بقلب الطاجن
يمكنك إضافة جوز الطيب حسب الرغبة
يمكنك تحضير صينية من البطاطس باللحم أو الدجاج كطبق جانبي
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