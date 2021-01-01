طريقة عمل برام الأرز المعمر بالطريقة الفلاحي في خطوات سهلة



برام الأرز المعمر برام الأرز المعمر

يعتبر برام الأرز المعمر من الأكلات الفلاحي التي يشتهر بها قرى ونجوع مصر، وتمتاز بأنها وجبة غنية ودسمة وممتعة في تناولها، وقد تحضر في العزومات والولائم والأفراح، ويستعرض " اليوم السابع" مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل برام الأرز المعمر الفلاحي الغني واللذيذ.







طريقة عمل برام الأرز المعمر

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المقاديريتم معايرة الأرز بنصف كمية البراملتر حلبكريمة لبانيزبدةقشطةملحطريقة عمل برام الأرز المعمرطريقة التحضيريتم غسل الأرز جيداً قبل أن يصفىقومي بوضع كمية الأرز والتي تكون نصف حجم البرام في الطاجنيوضع عليه معلقة كبيرة من الزبدة البقري أو الفلاحيعلبة كريمة لباني صغيرة للطبخ قومي بوضعها على الأرزيغطى تماماً بالحليب المغلي على أن يغمر الأرز بهثم يوضع عليه الملح فقط حسب الرغبةملحوظة: "لا يوضع عليه توابل لكي يظهر به طعم القشطة والزبدة في الطاجن فلا يتم وضع أي توابل غير الملح"ثم توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة حتى يصل الأرز بأن يتشرب من الحليب تماماًتوضع القشطة على وجه الطاجنيترك في الفرن حتى يحمر وجه برام الأرز المعمر ويكتمل نضوجهيمكن وضع قطع من الحمام مسلوق أو قطع من اللحم البتلو المسلوق أو كبد الدجاج مسلوقة أو صدور فراخ بقلب الطاجنيمكنك إضافة جوز الطيب حسب الرغبةيمكنك تحضير صينية من البطاطس باللحم أو الدجاج كطبق جانبي