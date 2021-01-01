طريقة عمل برام الأرز المعمر بالطريقة الفلاحي في خطوات سهلة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل برام الأرز المعمر بالطريقة الفلاحي في خطوات سهلة

صورة الخبر: برام الأرز المعمر
برام الأرز المعمر

يعتبر برام الأرز المعمر من الأكلات الفلاحي التي يشتهر بها قرى ونجوع مصر، وتمتاز بأنها وجبة غنية ودسمة وممتعة في تناولها، وقد تحضر في العزومات والولائم والأفراح، ويستعرض " اليوم السابع" مع الشيف رانيا قاسم طريقة عمل برام الأرز المعمر الفلاحي الغني واللذيذ.



طريقة عمل برام الأرز المعمر

المقادير
يتم معايرة الأرز بنصف كمية البرام

لتر حلب

كريمة لباني

زبدة
قشطة

ملح

طريقة عمل برام الأرز المعمر

طريقة التحضير
يتم غسل الأرز جيداً قبل أن يصفى

قومي بوضع كمية الأرز والتي تكون نصف حجم البرام في الطاجن

يوضع عليه معلقة كبيرة من الزبدة البقري أو الفلاحي

علبة كريمة لباني صغيرة للطبخ قومي بوضعها على الأرز

يغطى تماماً بالحليب المغلي على أن يغمر الأرز به

ثم يوضع عليه الملح فقط حسب الرغبة

ملحوظة: "لا يوضع عليه توابل لكي يظهر به طعم القشطة والزبدة في الطاجن فلا يتم وضع أي توابل غير الملح"

ثم توضع في الفرن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة حتى يصل الأرز بأن يتشرب من الحليب تماماً
توضع القشطة على وجه الطاجن

يترك في الفرن حتى يحمر وجه برام الأرز المعمر ويكتمل نضوجه

يمكن وضع قطع من الحمام مسلوق أو قطع من اللحم البتلو المسلوق أو كبد الدجاج مسلوقة أو صدور فراخ بقلب الطاجن

يمكنك إضافة جوز الطيب حسب الرغبة

يمكنك تحضير صينية من البطاطس باللحم أو الدجاج كطبق جانبي

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل برام الأرز المعمر بالطريقة الفلاحي في خطوات سهلة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
98536

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager