5 أخطاء شائعة في المطبخ يجب أن تتجنبيها.."تذوق الطعام خلال الطهى أبرزها"



أخطاء شائعة في المطبخ أخطاء شائعة في المطبخ

لقد جعلتنا أزمة كورونا نعيد التفكير في أسلوب حياتنا وعاداتنا الغذائية، فنحن جميعًا نحرص على تناول أفضل الأطعمة، والقيام بأكبر قدر ممكن من النشاط البدني والحفاظ على مناعتنا عالية، ومع ذلك، بغض النظر عن مقدار الجهد الذي نبذله وراء ذلك، فهو بطريقة ما غير كافٍ أبدًا، ما زلنا ننتهي بالمرض أو الإصابة بعدوى في المعدة ونتساءل أين أخطأنا؟.



وفى التقرير التالى يسلط موقع "pinkvilla" الضوء على أخطاء المطبخ الشائعة التي نعتقد أنها لن تسبب ضررًا كبيرًا، ولكنها قد تكون السبب الجذري للعديد من المشكلات:



إعادة استخدام الزيوت:

في حين أن هذه واحدة من أكثر ممارسات المطبخ شيوعًا، إلا أنها أخطرها على الإطلاق، فإعادة استخدام الزيوت يمكن أن يزيد من عدد الجذور الحرة فيها ويمكن أن تجعلها مسببة للسرطان، لذلك ما عليك فعله هو استخدام كمية أقل من الزيت للقلي العميق، ثم ينصح بعدم استخدامه مرة أخرى في القلي العميق.

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تخزين الأطعمة غير الصحية:يعمل مطبخنا مثل آلة البيع، الأمر كله يتعلق بما نضعه هناك، وإذا قمنا بحشوها بالأطعمة المصنعة غير الصحية أو الأطعمة المعبأة والجاهزة للأكل، فسننتهي بتناولها، وبدلاً من ذلك، استثمرى في الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات والوجبات الخفيفة الصحية.تذوق الطعام أثناء الطهي:في حين أن هذه ليست ممارسة خاطئة، إلا أن المشكلة تنشأ عندما نستخدم الملعقة نفسها للتذوق أثناء الطهي، لا تفعلى ذلك أبدًا، ففي النهاية لا تريدين أن تلوث الطبق كله، بدلاً من ذلك، استخدمى وعاءًا منفصلاً للتذوق.وضع ملاعق الطهي على سطح المطبخ:هذه أيضًا واحدة من أكثر ممارسات المطبخ شيوعًا والتي لا ينصح بها، لا تتركى ملاعق الطهي على السطح أبدًا، فهذا يزيد من فرص بقاء الحشرات والذباب المنزلي عليها وتلويثها، بدلاً من ذلك، احتفظى به على طبق وقومى بتغطيته بغطاء.تطهير أسطح المطبخ:أثناء الوباء، زاد هوسنا بالتطهير متعدد الجوانب، ومع ذلك يظل أفضل شيء هو تنظيف أسطح المطبخ بالماء والصابون، هناك أوقات يمكن فيها للطعام، عن قصد أو عن غير قصد، أن يلمس هذه الأسطح، وهذا سيكون ضار بالصحة.