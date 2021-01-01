أحدث الحقائب المدرسية والجامعية لعام 2021..متينة ومقاومة للماء



أحدث الحقائب المدرسية والجامعية أحدث الحقائب المدرسية والجامعية

يبحث الكثير من الأسر خلال هذه الفترة عن حقائب مدرسية مناسبة لأطفالها، خاصة مع إقتراب حلول العام الدراسى الجديد، والتي يجب أن تتصف الحقائب بالمتانة حتى تتحمل الأغراض من كتب وأدوات مدرسية، ويكون تصميمها على أحدث صيحات الموضة، ولهذا نستعرض في التقرير، أحدث إتجاهات الحقائب المدرسية والجامعية لعام 2021، وفقاً لما ذكره موقع "nypost".



أحدث إتجاهات الحقائب المدرسية والجامعية لعام 2021



حقيبة مدرسية من" Carhartt "



تعتبر الحقيبة المدرسية ذات اللون الأحادى مثل الأسود، من أحدث إتجاهات الحقائب المدرسية لعام 2021، وقد صممت بعض العلامات التجارية حقائب إحادية اللون مثل العلامة التجارية، " Carhartt "، التي أنتجت حقيبة سوداء تتميز بتقنية مقاومة الماء، وأشرطة مبطنة مريحة.



حقيبة ظهر من" Herschel "



والحقائب المصممة باللون الأسود المنقط باللون الأبيض من أحدث تصميمات حقائب الظهر المدرسية لهذا العام، مثل التي صممتها العلامة التجارية "هيرشل"، وتتسم الحقيبة بأنها مصممة بمقبض علوي، والعديد من الجيوب التي يمكن تخزين الأدوات المدرسية بها.

حقيبة ظهر للأطفالوتوجد حقيبة ظهر للأطفال مزودة برسومات للحيوانات الأليفة مثل الكلب، والتي تتميز بخفة وزنها وألوانها المبهجة، التي تناسب الأطفال الصغار.حقيبة ظهر برسومات تماسيحوتوجد حقيبة ظهر مدرسية مطبوع عليها رسومات لتماسيح، وتتميز بأنها خفيفة الوزن، وعصرية التصميم، ومناسبة للأطفال.حقيبة ظهر للطالبات المراهقاتوالحقيبة التي من تصميم العلامة التجارية " Vera Bradley "، مطبوع عليها رسومات زهور تجمع بين اللون الأبيض والأسود، وتتميز بالعديد من الجيوب، كما إنها خفيفة الوزن، ومناسبة للطالبات المراهقات.حقيبة ظهر منقطة للفتياتوتوجد حقيبة ظهر مصنوعة من مواد معاد تدويرها، تصلح للفتيات سواء في مرحلة الجامعة أو الثانوية، وتتميز بكبر حجمها .حقيبة جامعية زهريةوتوجد حقيبة ظهر جامعية مطبوع عليها زهور، كما يمكن حمل جهاز كمبيوتر محمول بداخلها، وتتميز بأنها متعددة الجيوب التي يمكن أن تستوعب العديد من الأغراض.حقيبة ظهر جامعية أنيقةوتوجد حقيبة كتب مناسبة لمرحلة الجامعة، وتتميز بتصميمها الجامعة، وتتسم بالأناقة والمتانة، كما يمكن أن تحمل الكثير من الأغراض.حقيبة ظهر جامعية برباطوتوجد حقيبة جامعية مطبوع عليها زهور مختلفة، ومصممة برباط يسهل غلقه، كما تستوعب العديد من الأغراض المختلفة.















