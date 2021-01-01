كواليس اللحظات الأخيرة قبل اقالة البدري من تدريب منتخب مصر



حسام البدري ومجاهد حسام البدري ومجاهد

شهدت الساعات الأخيرة قبل إصدار اتحاد كرة القدم قراره بإقالة الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري ، العديد من الكواليس والأسرار المهمة .



وعلم صدى البلد أنه تم التواصل بين أحمد مجاهد رئيس اتحاد كرة القدم وحسام البدري المدير الفنى لإقناعه بتقديم استقالته والحفاظ على صورته أمام الجماهير بدلا من صدور قرار بالإقالة .



ورفض البدرى وفقا لمصدر قريب الصلة منه فكرة الاستقالة من تدريب منتخب مصر فى ظل قناعاته بإنه أدى مهمته على أكمل وجه ولا يجوز رحيله خاصة إنه فاز فى المباراة الأولى بتصفيات كأس العالم على حساب أنجولا بجانب تعادله خارج الديار فى المباراة الثانية أمام الجابون وتصدره للمجموعة حتى الآن كما أنه قاد منتخب مصر إلى التأهل لنهائيات الأمم الإفريقية .

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ولم يقتنع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بمبررات البدرى وأصر على موقفه برحيله ليتم إعلان قرار رحيله عن تدريب منتخب مصر بشكل رسمي ونهائى .و تسبب حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير نتيجة الظهور الباهت للفراعنة فى مباراته التى أقيمت أمام الجابون أمس فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.وظهر منتخب مصر بمستوى فنى غير جيد بداية من منتصف الشوط الأول وحتى نهاية المباراة وهو ما تسبب فى حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير ومحبي كرة القدم المصرية.ظهور منتخب مصر بهذا الشكل غير الجيد فنيا كان بسبب العديد من الأخطاء الفنية التى وقع فيها حسام البدري والتى نرصدها فيما يلي :الاستبعاد المفاجئ لـ طارق حامدفاجأ حسام البدري الجميع باستبعاد طارق حامد نجم وسط المنتخب من التشكيل الأساسى للفراعنة خلال مواجهة الجابون أمس وهو ما أدى إلى فرض العديد من علامات التعجب والاستغراب خاصة وأن اللاعب كان أحد أهم نجوم الفراعنة فى المباراة الأولى أمام أنجولا والتى فازت بها مصر بهدف دون رد .ولم يشارك طارق حامد على الإطلاق خلال مواجهة الجابون وفضل البدري تواجد الثلاثي حمدى فتحى وعمر جابر وعمرو السولية فى وسط الملعب وهو ما أدى إلى فقد جزء كبير من الشراسة التى يتمتع بها طارق حامد فى منتصف الملعب .عمر جابر .. لم يحضر بعدظهر عمر جابر لاعب وسط المنتخب الوطنى بمستوى باهت للغاية فى مباراة أمس ، وهو ما تسبب فى توجيه عبارات النقد اللاذعة للبدري المدير الفنى نتيجة إصراره على الدفع به فى بداية المباراة ، رغم أن اللاعب كان يمر بوعكة صحية قبل المباراة بأيام قليلة وغاب على أثرها عن مواجهة أنجولا فى الجولة الأولى .وصاحت الجماهير ضد البدري نتيجة إصراره على تواجده فى الملعب رغم الظهور السيىء طوال أوقات المباراة ووجود لاعبين أفضل منه كثيرا على مقاعد البدلاء وعلى رأسهم طارق حامد .التغييرات المتأخرة وتقليص أدوار قفشةتسبب تأخر حسام البدري فى إجراء التغييرات فى لعب مصر أكثر من 20 دقيقة كاملة منقوصين نتيجة طرد عمر جابر الحاصل بعد تلقيه إنذارين فى المباراة ، وعانى المنتخب كثيرا أمام الجابون بعد الطرد وهو ما تسبب فى تلقى هدف وكادت المنتخب أن يخسر .وتسبب البدرى أيضا فى تضييق أدوار مجدى أفشة بعد أن اعتمد على اللاعب فى مركز الجناح فى الهجوم بجانب محمد صلاح ومحمد شريف وهو ما أدى إلى فقد أفشة الكثير من مميزاته فى مركز صانع الألعاب.وتعادل منتخب مصر مع الجابون بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وارتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط محتلا بها صدارة مجموعته ومنتظرا نتيجة مباراة الغد بين أنجولا وليبيا .