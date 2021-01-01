اللقطات الأولى لحريق شركة فى المهندسين.. وقصة نجاة الفنانة ميرفت أمين l فيديو



اللقطات الأولى لحريق شركة فى المهندسين اللقطات الأولى لحريق شركة فى المهندسين

نشب حريق هائل فى شركة دعاية وإعلان بمنطقة المهندسين وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء ومنع خطر الامتداد، فيما غادرت الفنانة ميرفت أمين شقتها خوفا من امتداد الحريق الى شقتها التى تقيم بها لحين وصول سيارات الإطفاء.







ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة على حريق بإحدى الشركات بمنطقة المهندسين بالجيزة فيما لقى موظف مصرعه وأنقذ 3 آخرين عالقين.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان - كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار تنسيقًا والجهات المعنية، وتبين احتجاز (4) موظفين عاملين بذات الشركة.وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى باقي وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة (موظف بالشركة) إثر إصابته باختناق.بسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها قررا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.وقالت إدارة الحماية المدنية، إنه قد تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق.ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.