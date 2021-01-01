قام مجهولون بنهب محتويات مباني وزارة الاتصالات في غينيا، اليوم الاثنين، وكذلك محطة البث الإذاعي الحكومية، مستغلين الانقلاب العسكري وتدهور الأوضاع، وذلك بعد يوم من الانقلاب الذي نفذه عسكريون واستولوا على السلطة.
ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، فإن مكتب وزير الاتصالات، عمارة سومبارى، تعرض للنهب، بالإضافة إلى نهب محتويات الوزارة.
كما قام مجهولون أيضا بنهب مباني وسائل الإعلام المحلية، وتم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وأجهزة كمبيوتر.
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التعليقات على بعد الانقلاب العسكري.. نهب وزارة الاتصالات وتدهور الأوضاع في غينيا
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