بعد الانقلاب العسكري.. نهب وزارة الاتصالات وتدهور الأوضاع في غينيا



الانقلاب العسكري في غينيا الانقلاب العسكري في غينيا

قام مجهولون بنهب محتويات مباني وزارة الاتصالات في غينيا، اليوم الاثنين، وكذلك محطة البث الإذاعي الحكومية، مستغلين الانقلاب العسكري وتدهور الأوضاع، وذلك بعد يوم من الانقلاب الذي نفذه عسكريون واستولوا على السلطة.



ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، فإن مكتب وزير الاتصالات، عمارة سومبارى، تعرض للنهب، بالإضافة إلى نهب محتويات الوزارة.



كما قام مجهولون أيضا بنهب مباني وسائل الإعلام المحلية، وتم الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة وأجهزة كمبيوتر.

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واستولى الجيش الغاني، أمس الأحد، على السلطة بعد اعتقال الرئيس، ألفا كوندي (83 عاما)، وأعلن الجيش تعطيل العمل بدستور البلاد، وفرض حظر التجول وإغلاق الحدود.وأفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها، بأن قادة الانقلاب في غينيا أعلنوا إعادة فتح المطارات أمام الرحلات التجارية والإنسانية فقط.وقالت وكالة رويترز، إن قادة الانقلاب استدعوا وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين، إلى اجتماع اليوم الإثنين، بعد يوم من الانقلاب في غينيا الذي قوبل بتنديد دولي، فيما منعوا أعضاء الحكومة المنحلة من السفر خارج البلاد.