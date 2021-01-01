حياة البرزخ كيف يعيشها الميت؟ العديد من الأشخاص يتصورون أن الحياة بعد الموت مليئة بالوحشة والوحدة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب وإنما ينسج الناس من نسيج أفكارهم أفكاراً أخرى حول هذا الموضوع وكل ذلك محاولة منهم لتفسير ما هي الأمور التي تحدث للمتوفي؟
تعريف البرزخ
البرزخ في اللغة:
البرزخ لغة هو الاختلاف أو الحاجز بين شيئين مختلفين، ومن هذا جاء معنى البرزخ، وقيل أيضاً في معنى الشك واليقين ب “برازخ الإيمان” أي الفصل بينهما، وقيل أيضاً أن الفسحة بين الجنة والنار هي “البرزخ”، لذلك فإن معنى البرزخ المقصود هنا هو الفصل بين الدنيا والآخرة.
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