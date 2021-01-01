

حياة البرزخ حياة البرزخ

حياة البرزخ كيف يعيشها الميت؟ العديد من الأشخاص يتصورون أن الحياة بعد الموت مليئة بالوحشة والوحدة، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب وإنما ينسج الناس من نسيج أفكارهم أفكاراً أخرى حول هذا الموضوع وكل ذلك محاولة منهم لتفسير ما هي الأمور التي تحدث للمتوفي؟



تعريف البرزخ

البرزخ في اللغة:



البرزخ لغة هو الاختلاف أو الحاجز بين شيئين مختلفين، ومن هذا جاء معنى البرزخ، وقيل أيضاً في معنى الشك واليقين ب “برازخ الإيمان” أي الفصل بينهما، وقيل أيضاً أن الفسحة بين الجنة والنار هي “البرزخ”، لذلك فإن معنى البرزخ المقصود هنا هو الفصل بين الدنيا والآخرة.

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البرزخ اصطلاحاً:والمعنى هنا هو الوقت الذي يفصل بين الدنيا والآخرة، وقيل في حياة البرزخ أنها عبارة عن حاجز يقوم بحجز البشر وبين الانتقال إلى الآخرة أو الرجوع إلى الحياة الدنيا، فهي الحياة التي يظل بها الميت في قبره إلى أن يبعث يوم القيامة للعرض والحساب.حياة البرزخ كيف يعيشها المتوفى؟بداية يمكن القول أن حياة البرزخ تبدأ منذ أن يقبض ملك الموت روح الإنسان بها، وبعد ذلك العروج بها إلى الدار الآخرة والتي يكون القبر هو أول منزلة من منازلها، والعديد من الأحاديث النبوية دلت على أن الأموات يتلاقون في “البرزخ” ويتحادثون فيما بينهم، وقال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ” ما من أحد يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام”.