مكروهات الوضوء وكيفية الوضوء بشكل صحيح



الوضوء الوضوء

كي تصح صلاتنا لابد من ان يكون وضوءنا صحيح و سوف نتعرف سويا من خلال هذا المقال عن كيفية الوضوء بشكل صحيح ونتعرف على مكروهات الوضوء كامله.



كيفيه الوضوء بشكل صحيح

لابد ان يضع الشخص الاناء عن يمينه إن امكن ذلك ثم يقول( بسم الله)و يفرغ الماء على كفيه ناويا الوضوء و يغسلهما ثلاثا ، ثم يتمضمض، ثم يستنشق ثم يستنثر.



يغسل الوجه ثلاثا منبت الشعر المعتاد الى منتهى لحيته طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الاذن الاخرى عرضا، ثم يغسل يده الى العضد ثلاثة مخللا الاصابع، ثم اليسرى ثم يمسح رأسه مسحه واحده.

قد يعجبك أيضا...

ثم يمسح ظاهر أذنيه وباطنهما بما تبقى في يده ما، أو يجدد لهما من الماء ،ثم يمسح رجله اليمنى إلى الكعبين وكذلك اليسرى .دعاء ما بعد الوضوءيسن المسلمين بعد الوضوء أن يقول( اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين)مكروهات الوضوءوان الوضوء مكروهات يجب على المسلمين يكون ملما بها مثل– الوضوء في في المكان النجس.– الزيادة على ثلاث مرات– الإسراف في استخدام المياه– طرق سنه أو أكثر من سنن الوضوء.– الوضوء بفضل المرأة فقد نهى النبي صلى الله وسلم على وبارك عليه عن هذا.وهذا كل ما يجب معرفته عن شكل الوضوء الصحيح و مكروهات الوضوء وهذه من الامور التي لابد أن يتعلمها الإنسان من الدين بالضرورة حتى يكون على عبادة صحيحة وتوصله إلى باب الجنة