من هو سعد بن أبي وقاص؟ هو من أحد المبشرين بالجنة وقيل عنه أنه ثالث من دخل الإسلام وفي أقاويل أخرى بانه سابع من أسلم، هو حارث النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن عمر سمعت عائشة رضي الله عنها تقول “كان النبي سهر فلما قدم المدينة قال ليت رجلاً من أصحابي صالحاً يحرسني الليلة، إذا سمعنا صوت سلاح فقال من هذا، فقال “أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحرصك فنام النبي.
من هو سعد بن أبي وقاص؟
هو سعد بن مالك بن أهيب، من العشرة المبشرين بالجنة، وولد بمكة عام 23 قبل الهجرة، وأمه بنت عم أبي سفيان بن حرب وهي حمنة بنت سفيان، ترعرع في قريش وكان دائماً ما كان يختلط بسادات قريش، وكان دائماً ما يأخذ خبراته من خلال الحجيج خلال مواسم الحج.
إسلام سعد بن أبي وقاص
دخل الإسلام وهو بعمر 17 عاماً، وقيل أنه أول من قام برمي السهم في سبيل الله، وهو الذي افتداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأوبيه فال له “ارم سعد فداك أبي وأمي”، ودائماً كان يتعرض للإغراء للارتداد عن الدين الإسلامي ولكن جميع محاولات رده قد أخفقت.
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