مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل لحمة بصوص المستردة



طريقة عمل لحمة بصوص المستردة طريقة عمل لحمة بصوص المستردة

يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحمة بوصفات مختلفة ومميزة، ويعد صوص المستردة من الصوصات الشهية التي يمكن تقديمها مع اللحمة بشكل جديد ومميز.



وإليك طريقة تحضير اللحمة بصوص المستردة بالخطوات..



مقادير اللحمة بصوص المستردة

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1 كيلو لحم بقري شرائح2 بطاطس1 جزر2 فص ثوم2 بصل1 ونصف ملعقة كبيرة دقيق1 كوب كريمةنصف كوب مستردة2 كوب ماء1 عود قرفة1 ملعقة كركم2 ملعقة زبدة3 ملعقة كبيرة زيت زيتون3 ملعقة كبيرة خردل1 ورق غار1 مكعب مرق لحمطريقة تحضير لحمة بصوص المستردة1- تشوح شرائح اللحمة في الزيت والزبدة مع رشة ملح2- ثم ضيفي الثوم والبصل المفروم ثم حبوب الخردل3- يضع الكركم والجزر وتقلب جيدا ثم المستردة وتتبل بالملح والفلفل وورق اللورا وعود قرفة4- ثم الكريمة اللباني وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج5- ثم تقطع البطاطس وتقلى في الزيت ثم تضاف إلى اللحمة وتقلب جيدا وتقدم