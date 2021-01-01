مختلفة ولذيذة.. طريقة عمل لحمة بصوص المستردة

طريقة عمل لحمة بصوص المستردة
يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللحمة بوصفات مختلفة ومميزة، ويعد صوص المستردة من الصوصات الشهية التي يمكن تقديمها مع اللحمة بشكل جديد ومميز.
وإليك طريقة تحضير اللحمة بصوص المستردة بالخطوات..
مقادير اللحمة بصوص المستردة
1 كيلو لحم بقري شرائح
2 بطاطس
1 جزر
2 فص ثوم
2 بصل
1 ونصف ملعقة كبيرة دقيق
1 كوب كريمة
نصف كوب مستردة
2 كوب ماء
1 عود قرفة
1 ملعقة كركم
2 ملعقة زبدة
3 ملعقة كبيرة زيت زيتون
3 ملعقة كبيرة خردل
1 ورق غار
1 مكعب مرق لحم
طريقة تحضير لحمة بصوص المستردة
1- تشوح شرائح اللحمة في الزيت والزبدة مع رشة ملح
2- ثم ضيفي الثوم والبصل المفروم ثم حبوب الخردل
3- يضع الكركم والجزر وتقلب جيدا ثم المستردة وتتبل بالملح والفلفل وورق اللورا وعود قرفة
4- ثم الكريمة اللباني وتترك على نار هادئة حتى تمام النضج
5- ثم تقطع البطاطس وتقلى في الزيت ثم تضاف إلى اللحمة وتقلب جيدا وتقدم
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