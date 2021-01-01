الأرصاد: سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة الأيام المقبلة.. تفاصيل



انخفاض بدرجات الحرارة انخفاض بدرجات الحرارة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالشعور بانخفاض فى درجات الحرارة ونسب الرطوبة بداية من شهر سبتمبر، مشيرة إلى أن جنوب البلاد مازال متأثرا بمنخفض الهند الموسمي مما يعمل على استمرار ارتفاع درجات الحرارة هناك.



وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة على السواحل الشمالية خلال تلك الفترة تتراوح من 30 إلى 31 درجة، و 33 إلى 34 على الوجه البحري والقاهرة، ومن 40 إلى 41 درجة على جنوب البلاد.



وتابعت أن هناك نسبة تحسن الأحوال الجوية، خاصة فى فترات الليل والصباح الباكر، لافتة إلى أنه من المتوقع بداية من غدا أن يكون هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد، مثل مطروح والسلوم، حيث أنه مستمرة من الثلاثاء حتي يوم الخميس القادم.

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وأشارت إلى أنه الأن يعتبر بداية موسم الأمطار هذا العام، ولكنها كلها أمطار خفيفة، متابعة أن جميع الخرائط تشير أن درجات الحرارة مستمرة ولايوجد إرتفاعات كبيرة ولن نشهد موجات حارة.