بعد فوز وتعادل باهتين لمصر.. البدري "في عين العاصفة"



البدري "في عين العاصفة" البدري "في عين العاصفة"

بعد مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، تعرض منتخب مصر ومديره الفني الوطني حسام البدري إلى انتقادات جمة تتعلق بالأداء، رغم أن "الفراعنة" يتصدرون المجموعة السادسة بأربع نقاط من فوز على أنغولا وتعادل أمام الغابون.



لكن المظهر الباهت الذي شاب أداء الفريق في المباراتين، زاد الضغوط على البدري، ووضع علامات استفهام حول قدرة المنتخب المصري على تصدر مجموعته حتى النهاية والتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات.



وطالت الانتقادات البدري، سواء من الجماهير التي صبت غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من المختصين ومنهم حمادة صدقي مدرب منتخب مصر سابقا.

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وفي تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، فسر صدقي أسباب المظهر المتواضع لمنتخب مصر في مباراتي أنغولا والغابون قائلا: "أداء منتخب مصر السيئ كان نتاج أشياء كثيرة حدثت وأثرت بالسلب عليه، منها ضغط المباريات في الموسم الأخير الذي امتد إلى 13 شهرا. هناك حالة تخبط إداري بالكرة المصرية وهذا أثر على أداء المنتخب بالجولتين الأولى والثانية".وأضاف لاعب الأهلي ومنتخب مصر سابقا: "لا أريد أن أحمّل البدري وحده المسؤولية على أداء منتخب مصر. هو يتحمل جزءا منها لكن المناخ العام غير المنتظم والإرهاق الذهني أثرا على اللاعبين".وعلق صدقي على أداء منتخب مصر أمام الغابون، في المباراة التي خطفت بها مصر التعادل في الدقيقة الأخيرة، بالقول: "ملخص المباراة هو أن منتخب مصر حقق نقطة التعادل فقط لا أكثر. الأداء كان سيئا للغاية، وكذلك الشكل السيئ كان استكمالا لمباراة أنغولا في الجولة الأولى (1-صفر لصالح مصر)، وإن كنت أرى أن النتائج إيجابية".