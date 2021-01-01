أصدرت السلطات الألمانية شروطا قاسية على الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني أو سيبراني.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن السلطات الألمانية ستجبر بموجب القرار الجديد، الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتماد حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية.
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التعليقات على شروط قاسية من ألمانيا على الشركات المصنعة للهواتف الذكية
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