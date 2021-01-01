

الخصوصية الاجتماعية.. تويتر يضيف ميزة جديد لزيادة التحكم في الخصوصية الخصوصية الاجتماعية.. تويتر يضيف ميزة جديد لزيادة التحكم في الخصوصية

قال موقع the indian express إن شركة تويتر Twitter تخطط لاختبار ميزات جديدة متعلقة بالخصوصية، تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في قوائم المتابعين ومن يمكنه رؤية منشوراتهم وإعجاباتهم.



وأضاف الموقع، أن هذا يأتي في محاولة لجعل الأشخاص أكثر راحة في التفاعل والمشاركة على الشبكة الاجتماعية تويتر Twitter.



وترتبط الأدوات التي يعمل تويتر Twitter على اختبارها، بما يسميه المسؤولون التنفيذيون في تويتر «الخصوصية الاجتماعية»، أو كيف يدير المستخدمون سمعتهم وهوياتهم على الخدمة، ويتضمن ذلك معلومات مثل قائمة المتابعين لشخص ما، والتغريدات التي تعجبهم، وما إذا كانت حساباتهم عامة أو خاصة.

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ومن بين الميزات التي يتم النظر فيها، القدرة على تحرير قوائم المتابعين، وأداة لأرشفة التغريدات القديمة، بحيث لا تعود مرئية للآخرين بعد فترة زمنية محددة يحددها المستخدم.وقد يكون إخفاء التغريدات السابقة ميزة شائعة لدى الأشخاص الذين لا يريدون أن تظل منشوراتهم موجودة على الإنترنت إلى الأبد، مما يوفر حلاً أسهلا، من حذف المنشورات يدويًا أو التمشيط عبر الرسائل القديمة للعثور على تلك التي لا ترغب في إرسالها.العديد من مستخدمي «تويتر» لا يفهمون أساسيات الخصوصيةووجدت الأبحاث الداخلية أن العديد من مستخدمي «تويتر» لا يفهمون أساسيات الخصوصية، مثل إذا ما كان حسابهم مرئيًا للعامة، كما قالت سفيتلانا بيمكينا، باحثة في شركة مقرها سان فرانسيسكو.وأضافت، أن هؤلاء الأشخاص يتفاعلون بشكل أقل على Twitter، لأنهم لا يعرفون ما الذي سيتمكن الآخرون من رؤيته عنهم.وفي يونيو الماضي، بدأت «تويتر» في قبول طلبات الاشتراك في تطبيق جديد «Ticketed Spaces»، وبدأت في مراجعة الطالبات وفرزها الأسبوع الماضي، مؤكدة أن التطبيق الجديد متاح حصريا لعملاء ومستخدمي هواتف «آيفون» للحصول على رسوم من المحتوى الذي يقدمه المستخدمون.