

تعرف علي المميزات.. تحديث جديد لتليجرام تعرف علي المميزات.. تحديث جديد لتليجرام

قال موقع BGR.in، إن شركة تليجرام أصدرت تحديثًا جديدًا لتطبيقها على سطح المكتب لنظام التشغيل Windows 10، وبذلك يصل التطبيق إلى الإصدار 8.0.



وأضاف الموقع أن التحديث الأخير يقدم عددًا من الميزات التي طلبها المستخدمون في وقت سابق، وتتضمن القدرة على رؤية عدد التعليقات غير المقروءة عند فتح تعليقات القناة، والقدرة على مشاركة شاشتك مع عدد غير محدود من المشاهدين.



ويحمل التحديث الجديد عدة مميزات أهمما القدرة على بث الفيديو ومشاركة العرض لعدد غير محدود من المشاهدين.

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ولاستخدام هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين النقر فوق زر البث المباشر في شريط العنوان الخاص بالمجتمع وتحديدهم كمسؤولين.وقدم التحديث أيضا ميزة إعادة التوجيه المرنة، والتي ستسمح للمستخدمين بتخصيص الرسائل المعاد توجيهه، حيث سيسمح لهم بالنقر فوق تسمية «إعادة توجيه الرسالة» أعلى حقل الإدخال لتغيير كيفية إرسال الرسائل.ويمكن للمرسل إخفاء أو إظهار اسم المرسل الأصلي، وباستخدام هذه الميزة يمكنهم أيضًا إزالة التسميات التوضيحية من رسائل الوسائط أو الاحتفاظ بها.الميزة التالية هي عداد التعليقات غير المقروءة، والتي تسمح للمستخدمين بمشاهدة عدد التعليقات غير المقروءة الموجودة عند فتح تعليقات قناة Telegram.وللحصول على كل هذه الميزات الجديدة، يمكنك تحديث تطبيق Telegram Desktop من داخل التطبيق أو من متجر Windows.وفي عام 2019 أعلنت شركة فيس بوك التعاون مع شركتي «تيليجرام» و«سيجنال» لإطلاق أول عملة مشفرة بهدف تأمين حسابات المستخدمين وأموالهم.وتتيح العملة الرقمية المشفرة الجديدة للمستخدمين إمكانية إرسال الأموال إلى الأصدقاء والأهل على غرار عملة بيتكوين من خلال جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي واتساب وإنستجرام وفيسبوك، من أي مكان في العالم وبخطوات بسيطة.