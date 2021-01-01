سلط بحث جديد الضوء على ظاهرة طبيعية ساحرة تحدث في بعض مناطق المحيطات حول العالم، لكن تم توثيق رصدها لأول مرة عن طريق الأقمار الصناعية بأحجام هائلة.
أفادت مجموعة علماء في بحث جديد أن التلألؤ البيولوجي الذي تنتجه بعض أنواع البكتيريا في المحيطات يمكن أن يحدث على نطاقات واسعة جدا وكثيفة لدرجة أن الأقمار الصناعية التي تدور على ارتفاع خمسمائة ميل يمكن أن ترصده وتصوره بشكل واضح.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "Scientific Reports" العلمية، فقد أبلغ ثمانية علماء عن العثور على بقعة مضيئة جنوب جافا في أمريكا والتي تضخمت بشكل كبير جدا.
وقال المؤلف الرئيسي للبحث الجديد والمتخصص في دراسة التلألؤ البيولوجي من خلال رصد الأقمار الصناعية في جامعة ولاية كولورادو ستيفن دي ميللر: "إنه عندما تظهر إحدى عجائب الطبيعة الخفية بهذا الشكل، فإنها تأسر خيالك".
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التعليقات على الأقمار الصناعية ترصد بقعا ضوئية هائلة في المحيط... صور وفيديو
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