أعلنت سامسونج اليوم عن هاتف Galaxy Z Flip3 ويأتي الهاتف بإطار مصنوع من الألومنيوم وجهة خلفية محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass Victus ومقاوم للماء بمعيار IPX8.
يأتي الهاتف بشاشة خارجية بقياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED بدقة 250x512 وعلى هذه الشاشة ستستطيع رؤية التنبيهات وستدعم بعض التطبيقات لكي تقوم بالإطلاع عليها دون فتح الهاتف والشاشة الداخلية من نوع Dynamic AMOLED 2X وبقياس 6.7 بوصة ودقة 2640x1080 ومعدل تحديث 120Hz.
الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 888 ورامات بحجم 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وبطارية بقوة 3,300 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 15 وات والشحن اللاسلكي بقوة 10 وات وشحن الأجهزة الآخرى لاسكلياً بقوة 4.5 وات.
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التعليقات على سامسونج تكشف عن هاتفها القابل للطي الأصغر Galaxy Z Flip3
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