شركة أونر تكشف عن هاتف Honor X20 5G بمعالج Dimensity 900 وشاشة 120Hz وشحن بقوة 66 وات

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شركة أونر تكشف عن هاتف Honor X20 5G بمعالج Dimensity 900 وشاشة 120Hz وشحن بقوة 66 وات

أعلنت شركة أونر عن هاتف Honor X20 5G ويأتي الهاتف بشاشة LCD بقياس 6.67 بوصة ودقة FHD+ ومعدل تحديث 120Hz ومعالج ميدياتيك Dimensity 900.

يأتي الهاتف برامات بحجم 6 و 8 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل وثلاث كاميرات في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل والثانية macro بدقة 2 ميجا بيكسل والثالثة للعزل بدقة 2 ميجا بيكسل.

الهاتف يأتي ببطارية بقوة 4,300 ودعم الشحن السريع بقوة 66 وات وقارئ للبصمة على الجانب ومنفذ 3.5 ملم ويعمل بنظام أندرويد 11 مع واجهة Magic UI 4.2 وخدمات جوجل.

الهاتف متوفر حالياً للبيع في الصين بسعر يبدأ من 295 دولار.

المصدر: اخبار التقنيه

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