

مايكروسوفت تعلن رسمياً إطلاق النسخة النهائية من ويندوز 11 يوم 5 أكتوبر مايكروسوفت تعلن رسمياً إطلاق النسخة النهائية من ويندوز 11 يوم 5 أكتوبر

كشفت الشركة أن عملية إرسال التحديث سيكون على مراحل وسيتوفر في البداية للأجهزة الأحدث على أن يتوفر بعد ذلك لمزيد من الأجهزة المتوفرة في الأسواق وتقول الشركة إنها تتوقع توفر التحديث لكل الأجهزة المؤهلة في منتصف 2022.



واحدة من أهم مميزات النظام لن تتوفر وقت إطلاقه وهي توفير تطبيقات أندرويد عليه حيث ستوفر الشركة الميزة أولاً لمستخدمين النسخ التجريبية خلال الأشهر القليلة القادمة ثم بعد ذلك تتوفر للنسخة النهائية.