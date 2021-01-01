

هاتف Pixel 5 كان من المفترض أن يكون هو Pixel 6 هاتف Pixel 5 كان من المفترض أن يكون هو Pixel 6

جوجل قامت بداية الشهر الماضي بالكشف عن بعض المميزات الخاصة بسلسلة Pixel 6 وكذلك صور للهواتف وذكرت أن الكشف عنها سيكون خلال خريف العام الحالي.



أهم ما ستقدمه جوجل في سلسلة Pixel 6 هو معالج من تصميمها يُدعى Tensor وستكون الشريحة الخاصة به من تصنيع سامسونج وكذلك ستعتمد على مستشعر كاميرا من تصنيع سامسونج وأيضاً مودم لإتصالات الجيل الخامس من تصنيع العملاقة الكورية.



منذ فترة قريبة ظهرت معلومات أن جوجل كان من المفترض أن تقدم كل هذه الأشياء ومعالج Tensor في هاتف Pixel 5 ولكن لسبب ما غير معروف وقد يكون النقص العام في تصنيع الرقائق بسبب فيروس كورونا لم يكن المعالج جاهز للإطلاق العام الماضي لذلك قررت إطلاق هاتف Pixel 5 بمعالج متوسط ومواصفات ليست بالقوة المطلوبة للمنافسة مع الهواتف الرائدة الآخرى وتأجيل أفضل ما لديها لهذا العام مع سلسلة Pixel 6 المتوقع أن يتم الكشف عنها الشهر القادم.