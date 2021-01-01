هل أستطيع شراء منتجات أمازون أمريكا من أمازون مصر؟

في عام 2017 قامت أمازون بالإستحواذ على سوق دوت كوم بالكامل وبدأت من وقتها بتحويل متجر سوق دوت كوم إلى أمازون وكانت البداية مع الإمارات ثم السعودية وفي 1 سبتمبر الماضي جاء الدور على سوق دوت كوم مصر للتحول إلى أمازون مصر.
منذ أن تحول سوق دوت كوم مصر إلى أمازون مصر ويسأل الكثيرون عن تواجد منتجات أمازون الولايات المتحدة على أمازون مصر وإمكانية شراء هذه المنتجات دون دفع أي ضرائب عليها.
في الحقيقة المستهلكين لن يستطيعوا شراء منتجات أمازون الولايات المتحدة من خلال أمازون مصر في الوقت الحالي وقد تتوفر بعض المنتجات المتواجدة على أمازون الولايات المتحدة على أمازون مصر ولكن ستقوم بدفع الضرائب وتكلفة الشحن من الولايات المتحدة والإستفادة من توفرها على أمازون مصر سيكون سهولة الدفع.
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