

هل أستطيع شراء منتجات أمازون أمريكا من أمازون مصر؟ هل أستطيع شراء منتجات أمازون أمريكا من أمازون مصر؟

في عام 2017 قامت أمازون بالإستحواذ على سوق دوت كوم بالكامل وبدأت من وقتها بتحويل متجر سوق دوت كوم إلى أمازون وكانت البداية مع الإمارات ثم السعودية وفي 1 سبتمبر الماضي جاء الدور على سوق دوت كوم مصر للتحول إلى أمازون مصر.



منذ أن تحول سوق دوت كوم مصر إلى أمازون مصر ويسأل الكثيرون عن تواجد منتجات أمازون الولايات المتحدة على أمازون مصر وإمكانية شراء هذه المنتجات دون دفع أي ضرائب عليها.



في الحقيقة المستهلكين لن يستطيعوا شراء منتجات أمازون الولايات المتحدة من خلال أمازون مصر في الوقت الحالي وقد تتوفر بعض المنتجات المتواجدة على أمازون الولايات المتحدة على أمازون مصر ولكن ستقوم بدفع الضرائب وتكلفة الشحن من الولايات المتحدة والإستفادة من توفرها على أمازون مصر سيكون سهولة الدفع.

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في الوقت الحالي تستطيع شراء بعض منتجات أمازون الولايات المتحدة وشحنها إلى مصر مباشرةً وذلك من خلال متجر أمازون الولايات المتحدة ولكن تحتاج إلى بطاقة إئتمان لدفع المبلغ قبل الشراء ولكن إذا توفرت هذه المنتجات على أمازون مصر قد تقوم بالدفع نقداً ولا تحتاج إلى بطاقة إئتمان.كذلك قد يكون من خطط أمازون جعل الشراء بين فروعها في الدول العربية أسهل من خلال فتح الشراء بين أمازون الإمارات والسعودية ومصر دون دفع ضرائب أو دفع ضرائب أقل وهو أمر به مناقشات وقد نراه وقد لا نراه في المستقبل.