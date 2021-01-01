

الكشف عن سيات أتيكا موديل 2022 بزيادة سعرية 10 آلاف جنيه الكشف عن سيات أتيكا موديل 2022 بزيادة سعرية 10 آلاف جنيه

رفعت شركة «كيان إيجيبت» الوكيل المحلي للعلامات التجارية سيات في مصر، أسعار سيات أتيكا موديل 2022 بزيادة بلغت 10 آلاف جنيه لمختلف الفئات المطروحة في السوق المحلية.



وأعلنت كيان إيجيبت عن أسعار الفئة الأولى حيث بلغت 455 ألف جنيه، بدلًا من 445 ألفًا وسجلت الفئة الثانية 505 آلاف بدلاً من 495 ألفًا، الفئة الثالثة 570 ألفاً بدلاً من 560 ألفًا، أما فجاءت الفئة الرابعة 580 ألفاً بدلًا من 570 ألفًا.



مواصفات سيات أتيكا موديل 2022

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وتأتي بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، يولد قوة قدرها 150 “حصان”، و عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ثماني السرعات أوتوماتيك.الشركة الإسبانية قدمت سيات أتيكا الجديدة بمصابيح أمامية Full LED ، ومصابيح LED خلفية، وقدمت تصميماً جديداً الصادم الأمامي والخلفي، مع زيادة عرض العجلات الرياضية، كما قدمت سيات أتيكا بعدد من الألوان الجديدة.سيات أتيكا الجديدة قدمت بنظام أتصال حديث يتيح الاتصال بالإنترنت، نظام التحكم الصوتي، كما زودت السيارة بخاصية توصيل الهواتف الذكية من خلال تطبيقات أبل كار بلاي Apple CarPlay و أندرويد أوتو Android Auto، خاصية تدفئة عجلة القيادة.تتوفر السيارة بفرامل ABS المانعة للانغلاق وبرنامج EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا، وخاصية التحكم في الجر، وبرنامج التوازن عند المنحدرات، ونظام الثبات الإلكتروني والتحذير من المسافات بالخلف.