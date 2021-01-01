المربع نت – كشفت مرسيدس عن EQE 2023 الجديدة المبنية على موديل E-Class القياسي ولكن بداخلية أكثر رحابة بفضل الانتقال لمنصة كهربائية جديدة مشتركة مع EQS.
ونستمر في عقد المقارنات مع EQS، خاصة في التصميم الخارجي المقتبس منها بشكل واضح، كما وضحت مرسيدس أن إحدى فئات السيارة “350” ستتوفر بقوة 288 حصان وعزم 530 نيوتن متر ومدى 660 كيلومتر لكل شحنة مع الكشف عن باقي الفئات لاحقاً.
وتدعم السيارة الشواحن فائقة السرعة لشحن 250 كيلومتر من البطارية خلال 15 دقيقة فقط، وتشمل مواصفاتها جنوط 19 إنش وسقف بانورامي وشاشة “هايبرسكرين” الجديدة لمرسيدس بحجم غير مسبوق 56 إنش، والمتوفرة بشكل اختياري لـ EQE.
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التعليقات على مرسيدس EQE 2023 إي كلاس الكهربائية تنطلق رسمياً
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