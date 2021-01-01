

شاهد.. واتساب يعيد تصميم فقاعات الدردشة على أندرويد وiOS شاهد.. واتساب يعيد تصميم فقاعات الدردشة على أندرويد وiOS

تعمل منصة واتساب WhatsApp على إعادة تصميم جديدة خاصة بفقاعات الدردشة، للإصدار المخصص للهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS من أبل.



وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac"، تتوفر الكثير من الميزات والتحسينات الجديدة على إصدار واتساب التجريبي على هواتف آيفون وأندرويد، من بينها ردود الفعل في الرسائل وإعادة تصميم فقاعات الدردشة.



ووفقا لموقع WABetainfo، يجلب تحديث واتساب التجريبي لنظام أندرويد رقم 2.21.13.2، إعادة تصميم جديدة لفقاعات الدردشة لجميع مختبري الإصدار التجريبي على هواتف أندرويد.

قد يعجبك أيضا...

وفي الوقت نفسه، يعمل مطورو واتساب على إعادة تصميم مماثلة لمختبري الإصدار التجريبي من iOS، والتي ستجلب إعادة التصميم المزيد من فقاعات الدردشة ذات اللون الأخضر الجديد.وتظهر لقطة الشاشة التي شاركها موقع "WABetainfo"، مقارنة بين تصميم فقاعات الدردشة القديمة والجديدة وفارق درجات الألوان بينهم، لكل من الوضع الساطع والمظلم، يمكنك ملاحظة أن حجم فقاعات الدردشة الجديدة أكبر من القديمة، كي تبدو أكثر حداثة.وذكر الموقع الموثوق به والمتخصص في رصد مزايا واتساب التجريبية، أن ميزة إعادة تصميم فقاعات الدردشة قيد التطوير في الوقت الحالي وسيتم إصدارها في تحديث مستقبلي لتطبيق الدردشة على آيفون وأندرويد.واتساب يضيف ميزة ردود الفعل مشابهة لخاصية إنستجراموتتيح لك وظيفة ردود الفعل الجديدة من واتساب كل المميزات التالية:- عند إرسال رد فعل، يمكنك تحديد أي رمز تعبيري.- يمكن أن تحتوي الرسائل على عدد لا حصر له من ردود الفعل ولكن إذا كان لديك أكثر من 999 رد فعل، فسوف تقرأ 999+.- يمكن للجميع رؤية من رد على الرسالة.