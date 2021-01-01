فيفو تطلق هاتفها القادم بأحدث وأقوى معالج لهواتف أندرويد

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتفها القادم من فئة الهواتف الرائدة بأحدث معالج في هواتف أندرويد، حيث من المقرر أن يعمل هاتفها بمعالج Snapdragon 898 .
وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو القادم والذي حصل على كود vivo V2102A ،حيث لم يتم الاستقرار على تسميته حتى الآن بشكل نهائي، سيعمل بمعالج من الجيل الثاني من Snapdragon 888 والذي تصدره شركة كوالكوم الأمريكية.
وتشير التقارير التي تم تسريبها على منصة GeekBench أن معالج هاتف فيفو الجديد سيكون بسرعة 2.42 جيجاهرتز ، وثلاثة أنوية Cortex-A710 Power تصل سرعتها إلى 2.17 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex-A510 بكفاءة تصل إلى 1.79 جيجاهرتز.
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