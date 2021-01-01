

فيفو تطلق هاتفها القادم بأحدث وأقوى معالج لهواتف أندرويد فيفو تطلق هاتفها القادم بأحدث وأقوى معالج لهواتف أندرويد

كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية تعتزم إطلاق هاتفها القادم من فئة الهواتف الرائدة بأحدث معالج في هواتف أندرويد، حيث من المقرر أن يعمل هاتفها بمعالج Snapdragon 898 .



وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف فيفو القادم والذي حصل على كود vivo V2102A ،حيث لم يتم الاستقرار على تسميته حتى الآن بشكل نهائي، سيعمل بمعالج من الجيل الثاني من Snapdragon 888 والذي تصدره شركة كوالكوم الأمريكية.



وتشير التقارير التي تم تسريبها على منصة GeekBench أن معالج هاتف فيفو الجديد سيكون بسرعة 2.42 جيجاهرتز ، وثلاثة أنوية Cortex-A710 Power تصل سرعتها إلى 2.17 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex-A510 بكفاءة تصل إلى 1.79 جيجاهرتز.

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وسيتمتع معالج هاتف فيفو القادم بكفاءة طاقة أفضل بنسبة تصل إلى 30٪ وأسرع من سابقه بنسبة 16٪ كما أنه من المتوقع أن يحتوى المعالج على عملية تصنيع 4 نانومتر من سامسونج مع الجيل الثاني من الجيل التالي من وحدة معالجة الرسومات Adreno 730 .كما سيحصل معالج فيفو القادم Snapdragon 898 على سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، ومن المقرر أن تصدر شركة فيفو تفاصيل أكثر عن إمكانات هاتفها القادم الذي من المرجح أن يصل بشكل رئيسي مع هواتف سامسونج وشاومي الرائدة.