

هواتف وان بلس OnePlus 10 ستأتي مخيبة للآمال لهذه الأسباب هواتف وان بلس OnePlus 10 ستأتي مخيبة للآمال لهذه الأسباب

كشفت تقارير أن هواتف OnePlus 10 القادمة من شركة وان بلس الصينية، والتي ستصدرها الشركة ضمن هواتفها الرائدة الرئيسية ستأتي بعدد من الأشياء المخيبة للآمال.



وبحسب تقريرمن موقع Gizmochina فإن هواتف OnePlus 10 المتوقع صدروها نهاية العام الحالي أو بداية العام القادم، قد تأتي بتصميم مشابه لسابقتها OnePlus 9 ولا تقدم أى فكرة أو رؤية شكلية جديدة.



وفقا للموقع فإن الهواتف ستمثل إحباطا كبيرا للمستخدمين المترقبين لصدرو الهواتف المميزة حيث ستأتي بنفس مواصفات الهواتف السابقة أيضا، ولكن مع عدد من الميزات الأخرى.

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وستحمل هواتف OnePlus 10 تغييرات طفيفة، ولكن التغيير الأهم سيكون في سعة بطارياتها التي قد تأتي بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة أما هواتف ال Pro في السلسلة ربما تشهد سعة أكبر مع سعة شحن أكبر من تلك التي استخدامها مع OnePlus 9 .وستطور هواتف OnePlus 10 معدل سرعة الشحن الخاصة بها من 45 واط إلى حوالي 65 واط مثل هواتف أوبو ، والتي ستسطيع شحن بطارية 5000 مللى أمبير فى الساعة فى حوالي 35 دقيقة فقط بنسبة حوالي 100 % .ومع دخول شركة وان بلس وأوبو فقد تستفيد هواتف OnePlus 10 من تقنية الشحن SuperVOOC 2.0 التي تعمل بها هواتف أوبو والتي تتضمن بنية جديدة علاوة على ذلك ، شريحة أمان جديدة تقوم بمسح الحزمة بأكملها بحثًا عن عيوب مثل ارتفاعات الجهد أثناء الشحن وتنبيه المستخدم في حالة الحاجة إلى استبدال البطارية.