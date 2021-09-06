

سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6-9-2021 سعر الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6-9-2021

ننشر أسعار الذهب في مصر، خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021 على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة وفقا لموقع gold price today.



وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 905 جنيها.



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 خلال تعاملات اليوم الإثنين نحو 830 جنيها.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 792 جنيها.بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الأثنين نحو 679 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأثنين نحو 528 جنيها.بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الأثنين نحو 453 جنيها.ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأثنين نحو 6336 جنيها.بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الأثنين نحو 905.143 لف جنيهوسجل سعر الذهب عالميا نحو 28.150 الف جنيهللأوقية.أسعار المصنعية والدمغةوتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.