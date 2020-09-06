أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 6-9-2021
يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.
أسعار الحديد اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021:
سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع
سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.
سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.
وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 930 جنيهات للطن
أسمنت النصر 900 جنيه للطن
أسمنت السويس 915 جنيها للطن
اسمنت السويدي 935 جنيها للطن
اسمنت حلوان 925 جنيها للطن
اسمنت الصخرة 875 جنيها للطن
أسمنت سيناء 870 جنيها للطن
أسمنت أسوان 825 جنيها للطن
أسمنت المخصوص 900 جنيه للطن
اسمنت العسكري بني سويف 870 جنيها للطن
وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.
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