

أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 6-9-2021 أسعار طن الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في مصر 6-9-2021

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد و الأسمنت، اليوم الإثنين 30 أغسطس 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.



أسعار الحديد اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021:

سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.



سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

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سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت اليوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:أسمنت المسلح 930 جنيهات للطنأسمنت النصر 900 جنيه للطنأسمنت السويس 915 جنيها للطناسمنت السويدي 935 جنيها للطناسمنت حلوان 925 جنيها للطناسمنت الصخرة 875 جنيها للطنأسمنت سيناء 870 جنيها للطنأسمنت أسوان 825 جنيها للطنأسمنت المخصوص 900 جنيه للطناسمنت العسكري بني سويف 870 جنيها للطنوهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.