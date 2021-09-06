«جلوبال فاينانس» تختار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم

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صورة الخبر: «جلوبال فاينانس» تختار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم
«جلوبال فاينانس» تختار طارق عامر ضمن أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم

اختارت مجلة جلوبال فاينانس العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.

وقالت المجلة في بيان ، إن المحافظين العشرة الأوائل ومن بينهم طارق عامر حصلوا على تقييم "A"، وهو ما يمثل أداءًا ممتازًا.

وطبقا للبيان، تعتمد الدرجات على مقياس من "A" إلى "F" للنجاح في مجالات مثل التحكم في التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة.

وأوضح جوزيف جيارابوتو ناشر ومدير التحرير جلوبال فاينانس، "مع استمرار انتشار الوباء في العديد من المجالات ، وظهور التضخم كمجال رئيسي للقلق مرة أخرى ، يواجه محافظو البنوك المركزية في العالم تحديات متعددة من اتجاهات متعددة".

وأضاف، "تقييم جلوبال فاينانس السنوي يشير إلى قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الشدائد والذين يتخلفون عن الركب".

المصدر: جريده المصدر

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