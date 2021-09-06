سعر الدولار اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021، وتراوح سعر صرف العملة الخضراء مقابل الجنيه بين 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع. وفيما يلي سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية: البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 15.63 15.76

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