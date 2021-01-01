

هل السلاحف يمكنها الركض؟.. هل السلاحف يمكنها الركض؟..

هل تخيلت يومًا ما أن السلاحف يمكنها الركض، مثل الحيوانات الأخرى؟. بالطبع من المعروف أن السلاحف، من الزواحف التي تتسم بحركتها البطيئة للغاية. ولكن انتشر مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مجموعة من السلاحف، وعدهم 6، يركضوا بسرعة على غير العادة في باحة واسعة، مما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تعجب الكثيرين منهم.



وانتشر مقطع الفيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاز على عشرات الملاين من المشاهدات، بالإضافة إلى التعليقات الساخرة. وفور انتشار مقطع الفيديو، خرج منفذه ليكشف حقيقته. حيث قال فيرنون جيمس مانلاباز، الذي أنشأ الفيديو، أن هذا العمل مجرد عمل فني ثلاثي الأبعاد، ولا يمت للواقع بأي صلة. وفقًا لروسيا اليوم.



هذا ويشتهر الفنان، المقيم في لوس أنجلوس برسومه المتحركة الخيالية والموثوقة، وينشرها عبر حسابه الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حديثه عن فنه، أخبر مانلاباز موقع “Colossal” في وقت سابق، أن إبداعاته الرقمية هي “مزيج من المفاهيم المخطط لها مسبقًا والإلهام التلقائي”، لافتا إلى أنه يحتفظ بهاتفه وكاميرا 360 الخاصة به دائما حتى يتمكن من التقاط اللقطات في أي وقت.