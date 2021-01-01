اكتشفت امرأة أسترالية أنها ربحت جائزة ضخمة في اليانصيب، بقيمة 3.5 مليون دولار، بعد أن قرأت منشورًا على فيس بوك حول جائزة لم يستلمها صاحبها، حيث اشترت تذكرة اليانصيب من أحد المتاجر، لكنها لم تتحقق من النتائج عند صدورها، ولم تعلم بفوزها حتى قرأت المنشور، لتتفاجئ بإنها الفائزة بعد تحققها من بطاقتها.
وتقول السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها "لم يكن لدي أي فكرة على الإطلاق أنني الفائزة، لقد رأيت منشوراً على صفحة بارجو كوميونيتي على فيس بوك، يقول إن شخصاً ما قد فاز بالجائزة الكبرى في سحب "سيت فور لايف"، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه"، وفقا لموقع UPI.
وأضافت "كان الجميع متحمسين للغاية، ولذلك اعتقدت أنه من الأفضل أن أتوجه إلى الشركة للتحقق من التذكرة الخاصة بي أيضا. وعندما قمت بمسح تذكرتي، أخبروني أنني الفائزة بالجائزة الكبرى".
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التعليقات على اعرف الحكاية..أسترالية تكتشف فوزها بجائزة يانصيب قيمتها 3.5 مليون دولار بالصدفة.
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