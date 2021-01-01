

اعرف الحكاية..أسترالية تكتشف فوزها بجائزة يانصيب قيمتها 3.5 مليون دولار بالصدفة. اعرف الحكاية..أسترالية تكتشف فوزها بجائزة يانصيب قيمتها 3.5 مليون دولار بالصدفة.

اكتشفت امرأة أسترالية أنها ربحت جائزة ضخمة في اليانصيب، بقيمة 3.5 مليون دولار، بعد أن قرأت منشورًا على فيس بوك حول جائزة لم يستلمها صاحبها، حيث اشترت تذكرة اليانصيب من أحد المتاجر، لكنها لم تتحقق من النتائج عند صدورها، ولم تعلم بفوزها حتى قرأت المنشور، لتتفاجئ بإنها الفائزة بعد تحققها من بطاقتها.



وتقول السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها "لم يكن لدي أي فكرة على الإطلاق أنني الفائزة، لقد رأيت منشوراً على صفحة بارجو كوميونيتي على فيس بوك، يقول إن شخصاً ما قد فاز بالجائزة الكبرى في سحب "سيت فور لايف"، لكنهم لم يتمكنوا من العثور عليه"، وفقا لموقع UPI.



وأضافت "كان الجميع متحمسين للغاية، ولذلك اعتقدت أنه من الأفضل أن أتوجه إلى الشركة للتحقق من التذكرة الخاصة بي أيضا. وعندما قمت بمسح تذكرتي، أخبروني أنني الفائزة بالجائزة الكبرى".

وعن الفوز بالجائزة، قالت "لا أتذكر حقيقة ما حدث بعد ذلك. لقد أصبح ذهني فارغ من الصدمة. تحركت ساقاي في حالة اهتزاز، واضطررت إلى حمل نفسي بتثاقل. لقد عملت في وظيفة مرهقة حقًا لعقود، وأعتقد أنني أوشكت على الانتهاء من ذلك. أول شيء سأفعله هو التقاعد من العمل، وسأتبرع ببعض المال للجمعيات الخيرية، وافكر بقضاء عطلة في الخارج".



