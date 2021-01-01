

توفيرًا للطاقة.. أرضيات خشبية تحول خطوات الأقدام إلى كهرباء.. صور توفيرًا للطاقة.. أرضيات خشبية تحول خطوات الأقدام إلى كهرباء.. صور

طور عدد من العلماء أرضيات خشبية عالية التقنية، يمكنها تحويل خطوات الأقدام إلى كهرباء، وتعتمد التقنية علي استخدام خشب مطلي بالسيليكون ومزين بالبلورات النانوية، ويمكنه إنتاج طاقة كافية لتشغيل مصابيح كهربائية وأجهزة إلكترونية صغيرة، وأطلقوا عليه اسم "المولد النانوي".



وتصبح قطع الخشب مشحونة كهربائيًا عند الضغط عليها بالقدمين، في ظاهرة تسمى "تأثير كهرباء الاحتكاك"، ويحدث هذا التأثير عندما تنتقل الإلكترونات من جسم إلى آخر، على غرار الكهرباء الساكنة التي يتم إنتاجها عند فرك بالون على الشعر لبضع ثوان، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.



وبعد اختبار أنواع مختلفة من الخشب، وجد العلماء أن خشب شجرة التنوب، وهو خشب شائع يستخدم في البناء بأوروبا، يولد كهرباء أكثر 80 مرة من أنواع الخشب الأخرى، وقال العلماء إن تقنيتهم ما زالت بحاجة إلى مزيد من العمل قبل أن تتم إتاحتها للاستخدام بشكل رسمي.

وفي واقعة أخرى، نجح فريق من العلماء بجامعة "كوين مارى" فى العاصمة البريطانية لندن، فى تصنيع وتطوير خلايا شمسية لتوليد الكهرباء من مجموعة من المواد الكيميائية العضوية المستخلصة من قشر الجمبرى، وعدد من القشريات البحرية.وأوضح العلماء البريطانيون أن تواجد مادتى "الكيتين" و"الشيتوزان" فى قشور الجمبرى، وعدد من القشريات البحرية بوفرة، جنبا إلى رخص ثمنها مقارنة بإنتاج الرقائق المعدنية المكلفة مثل "الروثينيوم" الذى يشبه البلاتين والمستخدم حاليًا فى صناعة الخلايا الشمسية ذات البنية النانومترية، يشكل نقطة تحول فى آلية تصنيع الخلايا الشمسية.



