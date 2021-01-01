الأمن الكويتي يضبط مخدرات داخل "علبة حلويات"

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الأمن الكويتي يضبط مخدرات داخل "علبة حلويات"

تمكن الأمن الجنائي في الكويت، من ضبط مواطن قام بإدخال كيلوغرام ونصف من المخدرات، مخبأة داخل طرد حلويات.

ووفقا للإعلام الأمني في الكويت، فقد تمكن الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط مواطن قام بجلب طرد حلويات مخبأ بداخله كيلو ونصف من مادة الشبو.

وأظهر فيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية، عملية ضبط المخدرات، داخل علب الحلويات التي حاول المواطن إدخالها البلاد.

ويعتبر الاسم الكيميائي لمادة الشبو هو" أمفيتامين"، والشبو هو المصطلح الرائج الاستخدام بين متعاطي هذا النوع من المخدرات، حيث يكون عبارة عن مادة منبهه للجهاز العصبي المركزي للإنسان، وينضم الشبو إلى مجموعة فينيل أمين الدوائية، وهي مجموعة من المواد التي تستخدم في علاج الاضطراب الناتج عن نقص الانتباه.

كما أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الأحد، ضبط وافد وبحوزته 8 آلاف قرص من المؤثرات العقلية قام بجلبها من موطنه.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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