تمكن الأمن الجنائي في الكويت، من ضبط مواطن قام بإدخال كيلوغرام ونصف من المخدرات، مخبأة داخل طرد حلويات.
ووفقا للإعلام الأمني في الكويت، فقد تمكن الأمن الجنائي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، من ضبط مواطن قام بجلب طرد حلويات مخبأ بداخله كيلو ونصف من مادة الشبو.
وأظهر فيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية، عملية ضبط المخدرات، داخل علب الحلويات التي حاول المواطن إدخالها البلاد.
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التعليقات على الأمن الكويتي يضبط مخدرات داخل "علبة حلويات"
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