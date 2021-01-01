

متاح في كل بيت.. نوع من التوابل يحميك من ارتفاع السكر في الدم متاح في كل بيت.. نوع من التوابل يحميك من ارتفاع السكر في الدم

معظم البيوت المصرية، لا يمكن استغناءها عن التوابل في تحضير الطعام. هناك عدد لا حصر له من التوابل، التي تتسم بفوائدها على الجسم، فإذا كنت مصابا بداء السكري، فيمكنك تقليل خطر حدوث مضاعفات عن طريق إضافة بعض المكملات العشبية إلى نظامك الغذائي، ويعتبر الكركم أحد أفضلالمكملات الغذائية، لمرضى السكري، وفقا لروسيا اليوم، ويمكن أن يساعد مكونه النشط، المعروف باسم الكركمين، في تحسين مقاومة الأنسولين لدى مرضى السكري.



بشكل عام، يمكن استخدام المكملات الغذائية، للحماية من بعض أعراض مرض السكري النوع 2، والتي تشمل التعب، وزيادة التبول، أكثر من المعتاد. والشعور بالعطش الشديد. ومن المعروف، إن مرض السكري، يحدث بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم، بشكل كبير. وهو ناتج عن عدم إنتاج الجسم، ما يكفي من هرمون الأنسولين. أو عدم تفاعل الجسم، مع الأنسولين.



أما فيما يتعلق بفوائد الكركم لحمايتك من مرض السكري، فهو لا يقل أهمية عن الأدوية التي تحصل عليها لهذا المرض، فهذا النوع من التوابل، يحتوي على مزيج من مضادات الأكسدة، من أصباغ، أكثرها نشاطا هو الكركمين.

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وثبت علميًا أيضًا، أن مكملات الكركمين، تعمل على تحسين مقاومة الأنسولين، عن طريق تنشيط مستقبلات الأنسولين. ولدى الأشخاص، الذين يعانون من ضعف تحمل الجلوكوز (مقدمات السكري)، يمكن أن يؤخر الكركم ظهور مرض السكري النوع 2″.