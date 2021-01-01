ميسي "معترضا": العالم يتفرج علينا

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ميسي "معترضا": العالم يتفرج علينا

أبدى ليونيل ميسي قائد الأرجنتين اعتراضه على قرار السلطات البرازيلية، بفرض الحجر الصحي على 3 لاعبين من زملائه بعد دقائق من انطلاق لقاء منتخبي البلدين في تصفيات كأس العالم.

وتوقفت المباراة المرتقبة بين البرازيل والأرجنتين بعد دقائق من انطلاقها، الأحد، بعدما اعترضت السلطات الصحية البرازيلية على مشاركة 4 لاعبين من الأرجنتين تتهمهم بخرق قواعد الحجر الصحي.

وسمع صوت ميسي يتحدث معترضا وسط تجمع به مسؤولون برازيليون قائلا: "نحن هنا منذ 3 أيام، لماذا انتظرتم حتى بداية اللقاء؟ لماذا لم تحذرونا قبل اللقاء أو عندما كنا في الفندق؟".

وتابع لاعب باريس سان جرمان الفرنسي: "كان من الممكن أن يوضحوا لنا ذلك وكان بإمكاننا ترتيب الأمور. الآن العالم يتفرج علينا".

وغادر لاعبو الأرجنتين أرض ملعب كورنثيانز بعد أن نزل المسؤولون إلى الملعب لإيقاف المباراة.

وتوجه اللاعبون إلى غرف الملابس، رغم أن مدربي الفريقين، إضافة إلى ميسي وبعض لاعبي البرازيل، تجمعوا في جانب من الملعب بعدها بلحظات لمناقشة الأمر.

وحدثت الواقعة بعد ساعات من قرار السلطات الصحية البرازيلية بضرورة عزل 4 لاعبين من الأرجنتين فورا وعدم مشاركتهم في المباراة، لكن 3 منهم ظهروا ضمن تشكيلة منتخب "راقصي التانغو".
وكشفت القائمة الرسمية للفريقين التي نشرها اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) مشاركة إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى، وكريستيان روميرو في قلب الدفاع، وجيوفاني لوسيلسو في الوسط.

والثلاثة ضمن 4 لاعبين يحترفون في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابعهم هو إيميليانو بوينديا.

واتهمت "إنفيسا"، وهي الجهة المنظمة لقطاع الصحة بالبرازيل، اللاعبين الأربعة بخرق قواعد الحجر الصحي وفتحت تحقيقا.

وطبقا للوائح التي نشرتها "إنفيسا"، على الزائرين الذين كانوا في المملكة المتحدة خلال 14 يوما التي سبقت دخولهم البرازيل الخضوع لحجر صحي لمدة أسبوعين عند وصولهم.

وقالت السلطات الصحية في وقت سابق في بيان: "إنفيسا تعتبر هذا الوضع تهديدا صحيا خطيرا، لذلك طلبت من السلطات الصحية المحلية وضع اللاعبين المذكورين فورا في الحجر الصحي ومنعهم من المشاركة في أي نشاط أو البقاء في الأراضي البرازيلية".

لكن يبدو أن اللاعبين الأربعة لم يواجهوا أي إجراءات، وسمح لهم بالانتقال مع منتخب الأرجنتين من فندق الإقامة إلى ملعب كورنثيانز.

ويلعب بوينديا ومارتينيز مع أستون فيلا، بينما ينتمي لوسيلسو وروميرو إلى توتنهام هوتسبير.

وسافرت تشكيلة الأرجنتين إلى البرازيل، الجمعة، بعد يوم واحد من الفوز 3-1 على فنزويلا في كراكاس بتصفيات مونديال قطر 2022.

المصدر: skynewsarabia

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